リーグ・アン 25/26の第17節 モナコとリヨンの試合が、1月4日01:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコはフォラリン・バロガン（FW）、マイカ・ビーレス（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリヨンはパベル・シュルツ（MF）、アフォンソ・モレイラ（FW）、カリス・メラー（MF）らが先発に名を連ねた。

12分、モナコが選手交代を行う。ルーカス・フラデツキー（GK）からフィリップ・ケーン（GK）に交代した。

32分、モナコが選手交代を行う。クリスティアン・マウィッサ（DF）に代わりカスウム・ウワタラ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

38分に試合が動く。リヨンのニコラス・タリアフィコ（DF）のアシストからパベル・シュルツ（MF）がゴールを決めてリヨンが先制。

しかし、45+4分モナコが同点に追いつく。フォラリン・バロガン（FW）のアシストからママドゥ・クリバリ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

57分リヨンが逆転。エインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）のアシストからパベル・シュルツ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

66分、リヨンが選手交代を行う。カリス・メラー（MF）からタナー・テスマン（MF）に交代した。

70分にモナコのママドゥ・クリバリ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

77分、モナコは同時に2人を交代。マイカ・ビーレス（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）に代わりジョージ・イレニケナ（FW）、スタニス・イドゥンボ（MF）がピッチに入る。

79分リヨンに貴重な追加点が入る。ニコラス・タリアフィコ（DF）のアシストからアブネル・ビニシウス（DF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

その後もリヨンの選手交代が行われたがそのまま試合終了。リヨンが1-3で勝利した。

なお、モナコは7分にティロ・ケーラー（DF）、78分にフォラリン・バロガン（FW）に、またリヨンは35分にクリントン・マタ（DF）、70分にコランタン・トリッソ（MF）、70分にルーベン・クライファート（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

