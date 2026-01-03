巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）がブルージェイズと契約を結ぶと3日（日本時間4日）、スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者がXで明かした。

同記者はXに「速報」として「日本の三塁手・岡本和真とトロント・ブルージェイズがフリーエージェント契約で合意に達したと、情報筋がESPNに明らかにした」と、交渉期限が5日の午前7時と迫っていた岡本がブルージェイズと契約合意したと伝えた。

ブ軍は今季、強豪ひしめくア・リーグ東地区で地区優勝。プレーオフも勝ち抜いてリーグ優勝を果たした。

しかし大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希らを擁するドジャースとのワールドシリーズは、第7戦までもつれ込む大激闘のすえに3勝4敗で敗戦。

ニューヨーク・ポスト紙はブ軍が「（岡本に）大きな関心を持っている」などと報じていたが、入団が決まった岡本は来季、リベンジで世界一を目指すチームの一員となる。

ブ軍には過去に五十嵐亮太、川崎宗則、青木宣親、菊池雄星、加藤豪将ら日本選手が所属。

チームの主砲はメジャー通算183本塁打のウラジミール・ゲレロで、岡本が加わることでメジャー屈指の強力打線となる。