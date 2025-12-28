千原ジュニアやSHONOが新ウェブCM出演！タワーハートソリューションズ「メルコル 情報システム篇」

タワーハートソリューションズが、2025年12月27日より、千原ジュニアさん、SHONOさん、Mikaさん、猛虎さんが出演する新ウェブCM『メルコル 情報システム篇』を公開。「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」というキャッチフレーズのもと、ビジネス現場での情報伝達の課題をコミカルかつ緊張感たっぷりに描いています。

タワーハートソリューションズ「メルコル 情報システム篇」

公開日：2025年12月27日（土）

出演：千原ジュニア、SHONO、Mika、猛虎

配信メディア：YouTube、SNS広告、街頭ビジョン等（予定）

動画URL：https://youtu.be/O4X-J34aovg

今回のCMは、多くの企業が抱える「メールの見落とし」という課題にスポットを当てています。

情報システム部門におけるトラブルシーンをモチーフに、「夜間バッチに気付かず、朝になって大慌て」といった“あるある”な状況を再現。千原ジュニアさんをはじめとするキャスト陣が、現場の焦りや解決策を提示する様子をテンポよく演じています。

45秒のショートバージョンで、視覚だけでなく耳でも楽しめる内容となっており、ビジネスマンや情報技術者にとっても共感できるストーリーです。

クラウド自動電話発信サービス「メルコル」とは

「メルコル」は、メールやAPIからの通知を電話発信（自動音声）に変換して知らせるクラウドサービスです。

日々膨大なメールに埋もれてしまいがちな、システムアラート、設備アラート、監視アラートなどの「絶対に見逃せない重要通知」を、電話を鳴らすことで確実に伝達します。

また、300人以上への同時発信機能も備えており、システム障害発生時の一斉連絡や、災害時の安否確認など、緊急時の連絡手段としても活用が可能です。

CM公開記念キャンペーン

新CMの公開に合わせ、新規契約者を対象としたお得なキャンペーンもスタートしました。

期間：2025年12月27日（土）〜2026年3月26日（木）

対象：期間中に新規で「メルコル」を契約したお客様

特典：初月の月額基本料金が無料

ビジネスの生産性を向上させ、情報伝達の確実性を高める「メルコル」。千原ジュニアさんたちの演技とともに、その利便性に注目が集まります。

タワーハートソリューションズ「メルコル 情報システム篇」の紹介でした。

