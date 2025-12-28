DIY系YouTuberとDIY可能な賃貸物件の大家を直接繋ぐ！ウチコミ！「YouTuber×大家さんマッチング」

“大家さんと直接つながる”賃貸サイト「ウチコミ！」は、DIY系YouTuberとDIY可能な賃貸物件の大家を直接つなぐ「YouTuber×大家さんマッチングDIYキャンペーン」を開始しました。

賃貸物件の空室長期化や築古物件の価値低下といった社会課題に対し、YouTubeによる発信と実際の物件再生を組み合わせた、新しい空室対策の取り組みです。

企画名：YouTuber×大家さんマッチングDIYキャンペーン

DIY実施予定日：2026年2月3日(火)

動画・入居者募集開始：2026年2月下旬〜3月上旬予定

協力YouTuber：とっことんDIYチャンネル

「ウチコミ！」が、DIYを通じて物件の魅力を高めたい大家と、自身のスキルを社会に役立てたいDIY系YouTuberを結びつける新たな企画を開始しました。

背景にあるのは、深刻化する「空き家問題」。物件は空室期間が長引くほど収益が生まれず、時間の経過とともに築古物件へと変化していきます。特に築年数が古い物件ほど借り手がつきにくく、一方で大規模リフォームには高額な費用がかかるため、「何から手を付けるべきかわからない」と悩む大家も少なくありません。

「ウチコミ！」は入居希望者と大家が直接チャットでやり取りできるため、条件だけでなく人柄や価値観を含めたコミュニケーションが可能。この特性を活かし、DIYなどの柔軟な運用が可能な物件が多いという強みを今回のキャンペーンにつなげています。

とっことんDIYチャンネル

本企画に協力するのは、DIY系YouTuberのとっことん。

「自身のDIYをもっと広い範囲で役立てたい」「困っている大家さんを助けたい」という想いから、空き家問題を「趣味」で解決するパートナーとして参加しています。

企画では、DIYの立案から材料の買い出し、1日施工、撮影、動画公開までをワンストップで実施。物件価値の向上を図ると同時に、YouTubeでの発信による話題性の創出も目指します。

大家のTさん（実施決定）

募集開始後、100名近い大家から反響が寄せられ、その中から「大家のTさん」との実施が決定しました。

2026年2月3日(火)にDIY施工を実施し、その過程をYouTubeにて配信予定。「1日のDIYでどこまで変わるのか」を検証し、施工後の物件は実際に賃貸物件として入居者募集が行われます。

人と人が直接つながる仕組みを通じ、賃貸市場の新しい可能性を広げる「ウチコミ！」の挑戦。

動画および入居者募集のリリースは、2026年2月下旬から3月上旬頃に予定されています。

ウチコミ！「YouTuber×大家さんマッチングDIYキャンペーン」の紹介でした。

