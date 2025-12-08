三笘薫が9月以来の先発復帰!! ブライトンはバーンリーを破って7試合ぶり白星
[1.3 プレミアリーグ第20節 ブライトン 2-0 バーンリー]
ブライトンは3日、プレミアリーグ第20節でバーンリーに2-0で勝利した。MF三笘薫は昨年9月27日のチェルシー戦以来となる先発出場で70分間のプレーとなった。
チェルシー戦で負傷した三笘は昨年12月13日のリバプール戦に途中出場して復帰した。2試合連続で26分間の出場となった後のアーセナル戦は体調不良で欠場したが、続く前節のウエスト・ハム戦で復帰後最長の32分間のプレー。年明け最初の試合となる今節で待望の先発復帰を果たした。
三笘は開始2分、MFヤシン・アヤリのパスを左サイドで受けてDFカイル・ウォーカーとマッチアップ。中に持ち出してクロスを上げると見せかけた切り返しでウォーカーに足を上げさせると、縦に運んでゴール前への折り返しを狙ったがついてきたウォーカーにブロックされた。
ブライトンは前半10分、リーグ戦初先発のFWチャランポス・コストウラスがロングボールを胸トラップで収めてゴールネットを揺らすもオフサイドだった。それでも同29分、MFジョルジニオ・ルターが右サイドから相手DF間を突破するとカバーに入ったDFに阻まれたものの、2次攻撃からアヤリが放ったシュートのこぼれ球をルターが押し込んで先制に成功した。
1-0で折り返した後半2分には高い位置でボールを奪いきったアヤリが大きな追加点をゲット。一っ方のバーンリーは後半22分、右CKをFWルーム・チャウナが頭で合わせたが、DFフェルディ・カディオールがゴールラインギリギリでスーパークリアしたことで得点にはならなかった。
三笘は後半25分にMFマキシム・デ・クーパーとの交代でピッチを後にした。この日は決定的なチャンスに絡む場面はなかった。また、ブライトンは同時にドルトムントから復帰したMFパスカル・グロスを投入した。
後半39分にはデ・クーパーが直接FKでゴールを狙うもポストを直撃。ブライトンは3点目こそ生まれなかったが、2-0でタイムアップを迎えて7試合ぶりの勝利を収めた。
