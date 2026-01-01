プレミアリーグ 25/26の第20節 ウルバーハンプトンとウェストハムの試合が、1月4日00:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、トル・アロコダレ（FW）、ウーゴ・ブエノ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはカラム・ウィルソン（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、マテウス・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。ウルバーハンプトンの黄 喜燦（FW）のアシストからジョン・アリアス（FW）がゴールを決めてウルバーハンプトンが先制。

さらに31分ウルバーハンプトンが追加点。黄 喜燦（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

さらに41分ウルバーハンプトンが追加点。ウーゴ・ブエノ（DF）のアシストからマテウス・マネ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とウルバーハンプトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ウルバーハンプトンが3-0で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは85分にジャクソン・チャチュア（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 02:10:15 更新