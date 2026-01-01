ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÀ¤³¦2°Ì¡Ë¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡ªMRS Asia Pacific 2025
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Æ¥£JAPAN¡ÊGUJ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMRS Asia Pacific 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÀ¤³¦2°Ì¡Ë¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÆµ¯Æ°¡×¤È¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëGUJ¡£
ÆâÌÌ¤È³°¸«¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MRS Asia Pacific 2025
¼çºÅ¡§Lumiere International
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)
³«ºÅÃÏ¡§¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë
ÆüËÜÂåÉ½ÇÉ¸¯¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Æ¥£JAPAN¡ÊGUJ¡Ë
¡ÖMRS Asia Pacific¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¾ðÊóµ¡´Ø¡ÖMissosology¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ß¥»¥¹ÉôÌç¤È¤·¤ÆÍ£°ì¸øÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¿ÈÄ¹À©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢16ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£³°¸«¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¼«¿®¡¢¼Ò²ñÀ¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤É¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò½Å»ë¤¹¤ëËÜÂç²ñ¡£ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»Å»ö¡¦²ÈÄí¡¦²ð¸î¡¦Ç¯Îð¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÆµ¯Æ°¡×¡Ö²¿ºÐ¤«¤é¤Ç¤â¼«¸Ê¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Æ¥£JAPANÂåÉ½¤Î»³ËÜ¹¾¼¨»Ò¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥àJAPAN¤Î³èÌö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼õ¾Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÍ¦µ¤¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ä´Ä¶¤ò¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍýÁÛ¤ò¸½¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î´õË¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¸å¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½ ¼õ¾Þ·ë²Ì
À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÂåÉ½¼Ô¤¬½¸¤¦Ãæ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê²¼¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùÃ«Èþº½
¡¦1st Runner Up¡Ê½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¿À¤³¦2°Ì¡Ë
¡¦TOP10
¡¦Mrs. Wellness
Izumi
¡¦TOP10
¡¦Mrs. Glamour
¿¢ÅÄ¤¿¤Þ¤ß
¡¦TOP10
¡¦Mrs. People¡Çs Choice¡Ê¿Íµ¤ÅêÉ¼3°Ì¡Ë
¡¦Mrs. Dazzling Beauty
¡¦Mrs. Good Will
ÄáÅÄ¤Ï¤ë¤Ê
¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¡¼ WINNER¡ÊÀ¤³¦1°Ì¡Ë
¡¦Mrs. Charisma
¿¹²¼ÈþÆà»Ò
¡¦Mrs. Legacy
¿ùÃ«Èþº½¡Ê½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¿À¤³¦2°Ì¡Ë
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¿ùÃ«Èþº½¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦Âç²ñ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Ìµ»ö¤ËÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áÌ©¤Ê5Æü´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÓÆ±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¸ìÌÌ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤ë¸ÝÆ°¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¡ÖJAPAN¡×¤ÈÈ¯À¼¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¿ÆâÌÌ¤Îµ±¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¿´¤Î¥À¥¤¥ä¡É¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¸÷¤òÊü¤Æ¤ë¤Î¤«¤ËÁ´¤Æ¤ò°Ñ¤Í¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Âç²ñ¤½¤Î¤â¤Î°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¡¢²ð¸î¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤ÈÍý²ò¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ºÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í¡¹¤È¤Î¤´±ï¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤äÎ©¾ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ÎÀè¤Ë¤Ï³Ø¤Ó¤ä´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ç¼Ò²ñ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¸å¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤³¤½¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ºÇÂç¤Î¶µ·±¤Ç¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òºÇÂç¸Â¤ËËá¤¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÊâ¤à¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤±þ±ç¤ÈÎå¤Þ¤·¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Izumi¡ÊTOP10¡Ë
TOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Izumi¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ä·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¹ñÂåÉ½¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢¾ï¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤«¤é¿¼¤¤Í§¾ð¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëå«¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¡¢¹â¤á¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦Í¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¡ÖÈþÆÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥©¥¤¥¹¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÈ¯À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¨¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢¸å¤ËÂ³¤¯Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼Á´ÂÎ¤¬¤è¤ê¹âÍÈ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖJAPAN¡×¤ò¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÇÎÏ¶¯¤¯È¯À¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÂÎ¤Ë°ìÂÎ´¶¤È³èµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¹â¤á¤ë¹ÔÆ°¤â¤Þ¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤ÈþÆÁ¤Î°ì¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Ç¤Ï¡¢É½¸½¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢Îý½¬¤äÀ©ºî¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÈþÆÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç³Î¤«¤Ê¼«¿®¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤È¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡×¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Ò²ð±ÇÁü¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ä¥É¥ì¥¹À©ºî¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀï¤ï¤Ê¤¤Àï»Î¡×¡£¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤òËá¤¡¢¼þ°Ï¤È¹â¤á¹ç¤¦»ÑÀª¤¬¡¢ÈþÆÁ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤ä¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢TOP10¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²óÆÀ¤¿ÈþÆÁ¤È³Ø¤Ó¤òÎÈ¤Ë¡¢º£¸å¤â¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¢ÅÄ¤¿¤Þ¤ß¡ÊTOP10¡Ë
60ºÐ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¿¢ÅÄ¤¿¤Þ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿º£¡¢¿´¤ËºÇ¤â¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£³Æ¹ñÂåÉ½¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÊâ¤ßÀÚ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£60ºÐ¤ÇºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÉ½¸½¤Î¾ì¤ËÌá¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡ÖJAPAN¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¶»¤Ë°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤äÈþ¤·¤µ¡¢Àº¿ÀÀ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÎ×¤ó¤ÀÉñÂæ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¸Ø¤ê¤¬¾¡¤ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤äÇ¯Îð¤ò±Û¤¨¤Æ¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦¿´¤Î²¹¤«¤µ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦Ãç´Ö¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¡¢¾Ð´é¤äÎå¤Þ¤·¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢´õË¾¤È¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ëÍ¦µ¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¿©Æ²¤äºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò´Ô¸µ¤·¡¢Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤ä´õË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ÎËë³«¤±¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£À¸¤«¤µ¤ì¤¿Ì¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¤é¤¬Ã¯¤«¤Î¸÷¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Äº¤¤¤¿°¦¤È³Ø¤Ó¤ò¶»¤Ë¡¢Êâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄáÅÄ¤Ï¤ë¤Ê¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¡¼ WINNER¡Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÄáÅÄ¤Ï¤ë¤Ê¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢Ì¾Á°¤È¤È¤â¤Ë¡ÖJAPAN¡×¤ÈÈ¯À¼¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â¡Ö³§¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Á´°÷¤¬¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤ë°¦ÃÎ³ØÀôÃ»´üÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆºîÉÊ¤òÇÒ¸«¤·¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤ÈÁÛ¤¤¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯¤´¾µÂú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤´±ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿·Ê¹°ìÌÌ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢»ä¤Î³èÆ°¤äÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤È¤â¤Ë°áÁõ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄºÝ¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î³§ÍÍ¤äÃÏ°è¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤òÂçÀÚ¤ËÆ§¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ÎÉ½¸½¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢À¤³¦°ì¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¡¢¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¿´¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÈþ¡×¤È¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤äÃÎÀ¡¢°¦¾ð¡¢·Ð¸³¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÌÌ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëµ±¤¤Ç¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ËÁ°¸þ¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏ¢·È¤¬¡¢Women¡Çs Empowerment¡¢¤½¤·¤ÆUniversal Peace¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¤á¤Æ¤¤¿¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢ÍÙ¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬ÆâÌÌ¤«¤éµ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜÂç²ñ¤«¤éÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿¹²¼ÈþÆà»Ò¡ÊMrs. Legacy¡Ë
Mrs. Legacy¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¹²¼ÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àJAPAN¤Î¿¶ÉÕÍý²òÎÏ¤ä´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¿¶ÉÕÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¾¹ñ¤ÎÂåÉ½¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ÆËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤È¸Ø¤ê¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àJAPAN¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ä¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÅØÎÏ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢È¯É½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï´ÑµÒÀÊ¤«¤é¡ÖJAPAN¡×¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÈþÆÁ¡×¤¬³Î¤«¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤ë»ÑÀª¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¼´¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ËÊª»ö¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¿Í¤ÎÉ½¸½¤äºß¤êÊý¤òµ±¤«¤»¤ë¡ÖÈþÆÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤é¤ÎÈþÆÁ¤¬¡¢¼«¿®¤ÈÉÊ³Ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î»Ù¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¡¢Í¿¤¨¤ë»ÑÀª¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤ÈþÆÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Î¤«¤Ê³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿ÈþÆÁ¤È³Ø¤Ó¤òÎÈ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÆµ¯Æ°¤È¼«¸Ê¼Â¸½¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦GUJ¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡£
ÆâÌÌ¤È³°¸«¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÈþÆÁ¤ò°é¤àÈà½÷¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ï¡¢º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Æ¥£JAPAN¡ÖMRS Asia Pacific 2025¡×·ë²Ì¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
