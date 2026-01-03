きのう（3日）夜、栃木県栃木市の住宅に2人組の男が押し入り、住人男性の顔を殴るなどして逃走しました。警察は強盗傷害事件として、逃げた2人組の行方を追っています。

きのう午後9時ごろ、栃木市の住宅に住む男性（52）から、「自宅内に入ってきた見知らぬ男2人に殴られて、顔から出血した」と消防に通報がありました。

警察などによりますと、男性は住宅の2階で過ごしていましたが、物音が聞こえたため1階に降りたところ、家に押し入っていた2人組の男に鉢合わせたということです。

2人組は男性の顔を何らかの凶器で殴ったうえ、馬乗りになるなどの暴行を加え、現場から逃走しています。

男性は、顔から血を流すなどの大けがをして病院に運ばれましたが、意識はあるということです。

通報した男性によると、2人組の服装は、いずれも▼上下黒色の服装で、▼黒のニット帽をかぶっていたということです。

住宅は窓ガラスが割られていたほか、室内が荒らされた形跡があり、警察は、被害品があったかなどを調べるとともに、強盗傷害事件として逃走している2人組の行方を追っています。

現場はJR岩舟駅から西側におよそ3キロの畑の多い地域です。