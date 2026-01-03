三笘薫が約３か月ぶりに先発出場、華麗なターンで魅せる！ブライトンはバーンリーを２−０撃破、７試合ぶりの白星
現地時間１月３日に開催されたプレミアリーグの第20節で、三笘薫が所属する14位のブライトンが、降格圏の19位に沈むバーンリーとホームで対戦した。
昨年９月27日のチェルシー戦以来、約３か月ぶりに先発に復帰した三笘は、いつも通り左サイドハーフに入ると、とりわけ前半は攻撃を牽引。22分には華麗なターンで元イングランド代表DFのウォーカーを翻弄するなど、キレのあるプレーを披露する。
迎えた29分、ブライトンが先制に成功。ボックス内でコストゥラスが落としたボールを受けたリュテールが、右足で鋭いシュートを突き刺した。
後半に入って47分には、ペナルティエリア内に持ち込んだアヤリが右足を振り抜き、２点目を奪う。
三笘が70分でベンチに下がったなか、84分にはデ・カイペルが際どいFKを繰り出すも、ポストに直撃する。
最後までペースを渡さなかったブライトンが、２−０で７試合ぶりの勝利を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗なターンで元イングランド代表DFを翻弄する三笘
