一般社団法人日本分析機器工業会（JAIMA）などが加盟する医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会（カテゴリ8＆9連絡会）が、2026年2月10日（火）に「カテゴリ8＆9連絡会 環境セミナー 2025 医療・計測・分析 ・制御機器における環境関連法規制の最新動向」をオンライン開催。

欧州RoHS指令やPFAS規制、中国RoHSなど、世界各国で拡大し続ける化学物質規制の最新動向を、専門家や規制に精通した講師陣が解説するセミナーが登場。

JAIMA「カテゴリ8＆9連絡会 環境セミナー 2025」

開催日時：2026年2月10日(火)10:15〜16:55（9:50〜 Zoom接続開始）

開催形式：Zoomビデオウェビナー

費用：主催団体会員 4,950円(税込) ／ 一般 9,900円(税込)

申込締切：2026年1月16日(金)18:00

見逃し配信：2026年2月16日(月)20:00〜2026年2月20日(金)20:00（予定）

※経済産業省ご担当者様によるご講演およびパネルディスカッションの見逃し配信はございません。

今後の規制対策に大きな影響を与える各国の環境関連法規制の最新情報に接することができる、貴重な機会。

本セミナーは、カテゴリ8＆9連絡会の活動の一環として開催され、様々な化学物質規制の現状を聴講者と共有することを目的としています。「化学物質管理政策の国際的な潮流と日本の対応」「PFAS規制」「欧州」における最新動向に加え、その他の地域として「中国RoHS」の動向についても講演が行われます。

恒例のパネルディスカッションでは、参加者が抱える困りごとなどをテーマに取り上げ、各団体のパネリストから実例などを紹介。社内での管理・活動の一助として活用できる内容となっています。

なお、今年度はウェビナー形式での開催となります。

充実のプログラム内容

当日は、朝10時15分から夕方まで、多岐にわたるテーマで講演が予定されています。

【プログラム詳細】

・10:15〜10:20 開会の挨拶（一般社団法人日本医療機器産業連合会 専務理事 中井川 誠 様）

・10:20〜11:05 【無料講演】(仮) 化学物質管理政策の国際的な潮流と日本の対応（経済産業省 ご担当者 様）

・11:15〜12:05 PFAS規制の最新動向（日本フルオロケミカルプロダクト協議会、AGC株式会社 代田 直子 様）

・13:00〜13:30 中国RoHS規制の最新動向（エンヴィックス有限会社 尤 セイ 様）

・13:40〜14:30 最近の化学物質管理と電線の関わり(〜難燃剤規制の例を中心に〜)（一般社団法人電線総合技術センター 鈴木 秀幸 様）

・14:40〜15:40 欧州の製品環境規制最新動向（在欧日系ビジネス協議会事務局、一般社団法人日本電気計測器工業会、株式会社堀場製作所 製品法規制担当部長ブラッセル駐在 小谷 博 様）

・15:50〜16:50 パネルディスカッション「化学物質対応の困りごと〜サプライチェーン対応を中心に〜」（パネリスト：主催団体委員）

・16:50〜16:55 閉会の挨拶（一般社団法人日本医療機器産業連合会 環境委員会 委員長 五十田 友里 様）

※事情によりテーマ内容・時間・講師・見逃し配信有無などに変更があることがあります。

