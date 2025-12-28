心を溶かす優しいラブソング！當間ローズ「だんだん暖」

當間ローズが、自ら作詞・作曲を手がけた新曲「だんだん暖」を2025年12月25日より配信開始。

『新テニスの王子様』や『ALTAR BOYZ』などのミュージカル出演に加え、2026年には『フラガリアメモリーズ』への出演も決定している當間ローズ。歌手・俳優・タレントとしてマルチに活躍する彼が贈る、冬の心を温めるアコースティックバラードが登場。

當間ローズ「だんだん暖」

配信開始日：2025年12月25日

配信リンク：https://linkco.re/tCdh1nzn

楽曲タイプ：オリジナル・アコースティックバラード

當間ローズ自身の人生観と周囲への深い愛情が込められた、優しいラブソング。

「だんだん暖」は、“誰かの存在が、少しずつ心を暖めていく”という想いをテーマに制作されました。孤独や不安、迷いを抱えがちな現代において、人の優しさや出会いによって心が“だんだん”溶けていく様子が、柔らかくまっすぐな表現で描かれています。

アコースティックギターを基調とした温もりあるサウンドと、包み込むような歌声。

自分を労わりたい時や、大切な人を思うひととき、紅茶を飲みながら心を休める時間など、日常のあらゆる瞬間にそっと寄り添い、優しく寄りかからせてくれる一曲です。

日常の風景と切ない恋心を描写

楽曲には、當間ローズが奏でるオリジナル・アコースティックバラードとしての魅力が凝縮されています。

朝、目覚めた時に思い浮かぶ大切な人のことや、LINEの既読確認、紅茶の香りといった何気ない日常の描写。それらが自然と“君へ”つながっていく様子を表現。

すでに温まった関係の「次のページ」をいつめくるべきか静かに思い悩む、優しくて少し切ない恋の歌としての側面も。

「今日もまた、記念日にしよう。」そう願いながら聴くことで、心が“だんだん暖”になる作品に仕上がっています。

また、本楽曲については英語（English）およびポルトガル語（Português）による楽曲説明も公開されており、言葉の壁を越えて想いを届けるグローバルな視点も盛り込まれています。

多方面で注目を集める當間ローズ

TV・ラジオでの多数のレギュラー出演に加え、2025年にはミュージカル4本に出演するなど、目覚ましい活躍を見せる當間ローズ。

『新テニスの王子様』でのメダノレ役、『ALTAR BOYZ』でのリーダー・マシュー役を務めたほか、2026年には『フラガリアメモリーズ』バドバルマ役での出演も決定。

さらに、2026年1月にはデジタル写真集の発売も控えており、歌手・俳優・タレントとして今後の活動にも注目が集まります。

優しい歌声とアコースティックなサウンドで、聴く人の心に静かな余韻と安心感を残す一曲。

當間ローズ「だんだん暖」の紹介でした。

