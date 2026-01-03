ベネズエラへの大規模な攻撃などについて話すトランプ米大統領＝3日、米フロリダ州パームビーチ（ロイター＝共同）

【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、南部フロリダ州の私邸で、ベネズエラのマドゥロ大統領拘束に関して記者会見し「米史上、最も効果的かつ力強い軍事力の誇示だった」と自賛した。