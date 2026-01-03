ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 「史上最も効果的な軍事力誇示」 ベネズエラ攻撃、大統領拘束で 「史上最も効果的な軍事力誇示」 ベネズエラ攻撃、大統領拘束で 「史上最も効果的な軍事力誇示」 ベネズエラ攻撃、大統領拘束で 2026年1月4日 1時54分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ベネズエラへの大規模な攻撃などについて話すトランプ米大統領＝3日、米フロリダ州パームビーチ（ロイター＝共同） 【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、南部フロリダ州の私邸で、ベネズエラのマドゥロ大統領拘束に関して記者会見し「米史上、最も効果的かつ力強い軍事力の誇示だった」と自賛した。トランプ米大統領が3日、SNSトゥルース・ソーシャルに投稿した、拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領の写真（ロイター＝共同） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 笠岡市新賀の民家全焼 住人3人は逃げ出して無事 古里・観光地満喫 土産手に日常へ 岡山県内でUターンラッシュピーク 清澄な美の世界に酔いしれる 「院展」岡山会場 家族連れら続々 関連情報（BiZ PAGE＋） バケーション, ブラジル, リオデジャネイロ, リゾート