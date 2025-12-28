セリエA 25/26の第18節 ジェノアとピサの試合が、1月3日23:00にスタディオ・ルイジ・フェッラーリスにて行われた。

ジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するピサはヘンリック・マイスター（FW）、ステファノ・モレオ（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。ジェノアのロレンツォ・コロンボ（FW）がゴールを決めてジェノアが先制。

しかし、38分ピサが同点に追いつく。メーディ・レリス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ジェノアは37分にルスラン・マリノフスキー（MF）に、またピサは44分にメーディ・レリス（MF）、51分にシモーネ・カネストレッリ（DF）、82分にアルトゥーロ・カラブレシ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 01:10:28 更新