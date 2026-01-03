【今日の献立】2026年1月4日(日)「中華風そぼろ丼」
【主食】中華風そぼろ丼
豚ひき肉に予め調味料を混ぜ合わせておくのがポイント。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：679Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）豚ひき肉 200~230g
白ネギ (みじん切り)1/4本分
ショウガ (みじん切り)1片分
ザーサイ (みじん切り)大さじ2
＜調味料＞
酒 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
甜麺醤 大さじ2
砂糖 小さじ1/2
ゴマ油 大さじ1
ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
温泉卵 2個
【下準備】豚ひき肉に＜調味料＞の材料を加え、混ぜる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、白ネギ、ショウガを炒め、香りがたってきたら、豚ひき肉をパラパラになるまで炒める。
©Eレシピ
2. 全体に炒められたらザーサイを加え、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. 丼にご飯をよそって(2)をかけ、温泉卵をのせる。
©Eレシピ
【副菜】調味料２つ！白菜と油揚げのくったり煮
調味料は麺つゆとみりんだけ！ 冷めてもおいしい煮物です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）白菜 1/8株 油揚げ 1枚
麺つゆ (2倍濃縮)60ml
みりん 大さじ1
一味唐辛子 適量
【下準備】白菜は食べやすい大きさの削ぎ切りにする。油揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に白菜、油揚げ、＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、白菜がくったりするまで煮る。
©Eレシピ
2. 強火にして汁気が少なくなるまで煮、器に盛って一味唐辛子を振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】カブのおろし汁
カブの甘みが広がるおろし汁です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：78Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）カブ 1個
シメジ 1/4パック ちくわ 1~2本 ユズ皮 適量 だし汁 300ml
酒 大さじ1.5
みりん 大さじ1.5
薄口しょうゆ 小さじ1.5
塩 適量
【下準備】カブは皮をむき、すりおろす。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ちくわは食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にだし汁、＜調味料＞の材料を入れて強火にかける。煮たったらシメジ、ちくわを加える。
©Eレシピ
2. 再び煮たったらカブを加え、煮たつ直前に火を止める。器によそい、ユズ皮をのせる。
©Eレシピ