プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「中華風そぼろ丼」 「調味料２つ！白菜と油揚げのくったり煮」 「カブのおろし汁」 の全3品。
しっかりとした味わいがおいしいそぼろ丼に、サッパリおいしいおろし汁を添えて。

【主食】中華風そぼろ丼
豚ひき肉に予め調味料を混ぜ合わせておくのがポイント。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：679Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

豚ひき肉  200~230g
白ネギ  (みじん切り)1/4本分
ショウガ  (みじん切り)1片分
ザーサイ  (みじん切り)大さじ2
＜調味料＞
  酒  小さじ2
  しょうゆ  小さじ2
  甜麺醤  大さじ2
  砂糖  小さじ1/2
ゴマ油  大さじ1
ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
温泉卵  2個

【下準備】

豚ひき肉に＜調味料＞の材料を加え、混ぜる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、白ネギ、ショウガを炒め、香りがたってきたら、豚ひき肉をパラパラになるまで炒める。

©Eレシピ


2. 全体に炒められたらザーサイを加え、混ぜ合わせる。

©Eレシピ


3. 丼にご飯をよそって(2)をかけ、温泉卵をのせる。

©Eレシピ



【副菜】調味料２つ！白菜と油揚げのくったり煮
調味料は麺つゆとみりんだけ！　冷めてもおいしい煮物です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：146Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

白菜  1/8株 油揚げ  1枚
  麺つゆ  (2倍濃縮)60ml
  みりん  大さじ1
一味唐辛子  適量

【下準備】

白菜は食べやすい大きさの削ぎ切りにする。油揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に白菜、油揚げ、＜調味料＞の材料を入れて中火にかけ、白菜がくったりするまで煮る。

©Eレシピ


2. 強火にして汁気が少なくなるまで煮、器に盛って一味唐辛子を振る。

©Eレシピ



【スープ・汁】カブのおろし汁
カブの甘みが広がるおろし汁です。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：78Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カブ  1個
シメジ  1/4パック ちくわ  1~2本 ユズ皮  適量 だし汁  300ml
  酒  大さじ1.5
  みりん  大さじ1.5
  薄口しょうゆ  小さじ1.5
  塩  適量

【下準備】

カブは皮をむき、すりおろす。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ちくわは食べやすい大きさに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にだし汁、＜調味料＞の材料を入れて強火にかける。煮たったらシメジ、ちくわを加える。

©Eレシピ


2. 再び煮たったらカブを加え、煮たつ直前に火を止める。器によそい、ユズ皮をのせる。

©Eレシピ