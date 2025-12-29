セリエA 25/26の第18節 サッスオーロとパルマの試合が、1月3日23:00にマペイ・スタジアムにて行われた。

サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、アリュー・ファデラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）、エマヌエレ・バレリ（DF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。サッスオーロのセバスティアン・バルキエビッツ（DF）のアシストからクリスティアン・トルストベット（MF）がヘディングシュートを決めてサッスオーロが先制。

しかし、24分パルマが同点に追いつく。マテオ・ペレグリーノ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、サッスオーロは59分にネマニャ・マティッチ（MF）、90+4分にセバスティアン・バルキエビッツ（DF）に、またパルマは89分にアレッサンドロ・チルカティ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

