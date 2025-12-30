昨季限りで楽天を戦力外となった島内宏明外野手（35）が現役引退を決断したことが3日、分かった。明大の先輩で18年に他界した楽天元監督の星野仙一さんの命日である、4日に球団から発表される。13年の日本一を経験した野手では最後のメンバー。ドラフト6位で入団し、打点王に輝くなどプロ生活14年間を全力で駆け抜けた好打者が静かにバットを置く。

試合中の球団広報を通じたコメントは「島内語録」と呼ばれた。「（ロッテの）佐々木君、君は化け物か？」「ケータリングに山崎パンが置いてあるんで7個頂きました。その力で打てました」。シュールで、どこかとぼけた味わい。取材でも素朴な話し方ながらしゃれっ気が伝わってくる。島内の人間的な魅力の一つだが、一方で常に不安と闘っていたという内面はなかなか人には見せなかった。

「器用ではない。コツをつかむまで時間のかかるタイプ」と自己分析し、「銀次さんもよく振っていたけど、自分も誰よりもバットを振ったと思う」と自負する。オフも休まず、毎日必ずバットを手にした。「不安だから練習する。自分はスイングが確立しているようなレベルには達していなかったので」。引退後は「しばらくゆっくりします」と笑う。もう不安を隠す必要はない。肩の荷を下ろした島内の笑顔だった。（遊軍・鈴木 勝巳）