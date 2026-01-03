昨季限りで楽天を戦力外となった島内宏明外野手（35）が現役引退を決断したことが3日、分かった。明大の先輩で18年に他界した楽天元監督の星野仙一さんの命日である、4日に球団から発表される。13年の日本一を経験した野手では最後のメンバー。ドラフト6位で入団し、打点王に輝くなどプロ生活14年間を全力で駆け抜けた好打者が静かにバットを置く。

昨年10月3日、楽天は島内と新たな契約を結ばないと発表した。それから約3カ月。現役引退を決断した35歳は、ファンに知らせる日にこだわった。頭に浮かんだのは18年1月に70歳で亡くなった恩師の星野仙一さんだ。「星野さんがいなかったら自分はこの世界にはいなかった。楽天で14年間やってきて、一番感謝しないといけない人ですから」。4日の命日にユニホームを脱ぐことを発表すると決めた。

東日本大震災が起きた11年の秋のドラフト会議。「星野さんが（6位で）自分を指名してくれて…。取ってくれる球団はないと思っていた」。2年目の13年に球団初優勝、そして初の日本一。優勝時は左肩痛で離脱していたが、日本シリーズには間に合い、闘将を胴上げする歓喜の輪に加わることができた。

あと1年続ければ節目の15年目。「ボロボロになるまでやりたい気持ちはあった」と現役続行を模索したが、左アキレス腱痛など故障で体が思うように動かない。昨季も懸命に治療を続け、痛み止めの注射を打つなどしたが、プロ最少の5試合の出場にとどまった。

ドラフト6位からはい上がり、21年に打点王、22年には最多安打に輝いた。「個人的には20号本塁打がうれしかった」と、21年10月15日の西武戦で放った球団生え抜き初の節目の一発を思い出に挙げた。史上18人目の全打順本塁打をマークするなど長打力も秘めた打撃に加え、朴訥（ぼくとつ）ながらしゃれっ気もある性格でファンに愛された。

13年の日本一を経験した野手では最後のメンバー。星野さんが亡くなる2年ほど前、「最後まで楽天でずっとやれよ」と言われたという。天国の恩師に今、なんと伝えたいか。「ありがとうございました」――。島内は静かにそう言った。

◇島内 宏明（しまうち・ひろあき）1990年（平2）2月2日生まれ、石川県出身の35歳。星稜（石川）では主将を務め、3年夏に甲子園出場。明大では野村祐輔（現広島コーチ）とともにチームを支え、4年春秋に外野手でベストナイン。11年ドラフト6位で楽天に入団。21年に打点王、22年に最多安打、ベストナイン。球宴出場2度で地元・仙台で開催された21年の第2戦でMVPを受賞した。1メートル80、75キロ。左投げ左打ち。