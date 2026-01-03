アトレが、2026年1月2日（金）より「おジャ魔女どれみ」とコラボレーションした「アトレウィンターカーニバル」を開催します。

放映25周年を迎えた人気アニメ「おジャ魔女どれみ」が商業施設とコラボレーションするのは今回が初めて。

アトレ限定デザインのノベルティ配布や館内放送、グッズ販売など、ファン必見のコンテンツが多数展開されます。

アトレ「おジャ魔女どれみ ウィンターカーニバル」

実施期間：2026年1月2日(金)〜2026年1月31日(土)

※アトレ四谷、アトレ信濃町、アトレヴィ東中野は1月3日(土)〜開始。

対象館：アトレ恵比寿、アトレ大船、アトレ吉祥寺、アトレ目黒、アトレ五反田、アトレ大森、アトレ大井町、アトレ浦和、アトレ松戸、アトレ取手、アトレ亀戸、アトレ新浦安、アトレ四谷、アトレ信濃町、アトレ竹芝、アトレヴィ三鷹、アトレヴィ東中野、アトレヴィ大塚、アトレヴィ田端、アトレヴィ巣鴨

四季をテーマにしたプロモーションを行うアトレが、2026年の新春を彩るパートナーとして「おジャ魔女どれみ」とタッグを組みます。

期間中は、アトレ限定デザインの装飾が館内を彩り、特別な「おジャ魔女カーニバル」の館内放送を実施。

買い物や食事を楽しみながら、作品の世界観に浸れるイベントです。

館内装飾と『おジャ魔女カーニバル』放送

アトレ対象館では、期間中に主題歌『おジャ魔女カーニバル』の館内放送を行います。

アトレ限定デザインの装飾とともに、賑やかで楽しい雰囲気を演出。

放送日時は各館によって異なるため、公式サイトでの確認が推奨されます。

プレゼントキャンペーン（おふるまい＆ステッカー）

【おふるまいイベント】

対象館にて、当日お買い上げ金額3,000円（税込・合算不可）以上のレシートを持参すると、「アトレ×おジャ魔女どれみ 見習い魔法ノート（A5サイズ）」がプレゼントされます。

お一人様につき1冊、なくなり次第終了となる限定アイテムです。

【ステッカープレゼント】

2026年1月9日（金）からは、対象館にてお買い上げ金額1,500円（税込）以上で、「ハッピー！ラッキー！みんなにとーどけ！ステッカー」をプレゼント。

全7種からランダムで1枚配布され、こちらも1会計につき1枚、なくなり次第終了となります。

フォトスポット・特別パネル展示

アトレ館内には「おジャ魔女どれみフォトスポット」が登場。

フォトスポット横の二次元バーコードを読み込むことで、「毎日が日曜日、毎日がたんじょう日壁紙」が手に入ります。

また、一部対象館では「特別パネル」の展示も行われます。

ここでも会場の二次元バーコードから限定のデジタル壁紙を入手可能。

特別パネル展示の特典として用意されているのは「ぴりらら☆メロディ壁紙」。

スマートフォンなどの背景として楽しめるオリジナルデザインです。

オリジナルグッズ販売（アトレ恵比寿店）

アトレ恵比寿内の「シャン・ド・エルブ アトレ恵比寿店」では、1月2日（金）よりオリジナル缶バッジやおジャ魔女どれみグッズを販売。

全7種の缶バッジなどが店頭に並びます。

期間中、同店にておジャ魔女どれみオリジナルグッズを含む3,000円（税込）以上を購入すると、「毎日が日曜日、毎日がたんじょう日カード」をプレゼント。

さらに、オリジナル缶バッジのコンプリートセットを購入した方には、「ぴりらら☆メロディカード」が進呈されます。

商業施設初となるコラボレーションで、ファンにはたまらない企画が盛りだくさん。

アトレ「おジャ魔女どれみ ウィンターカーニバル」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「特別パネル」の展示も！アトレ「おジャ魔女どれみ ウィンターカーニバル」 appeared first on Dtimes.