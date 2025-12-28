セイコー限定モデルで春をまとう。SAKURABlooming第10弾が登場

毎年春の訪れとともに心をときめかせてくれるセイコーの「SAKURABlooming」シリーズから、記念すべき第10弾となる限定モデルが登場します。今回のテーマは、水面に映る幻想的な“逆さ桜”。やわらかな光に包まれた八重桜の情景を、繊細なダイヤル表現で腕元に描き出します。新しい一年の始まりにふさわしい、上品さと華やかさを兼ね備えた特別なタイムピースは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです。

逆さ桜を映すセイコールキア

＜セイコールキア＞からは、トノー形SSWA018と丸形SSVW244の2モデルが登場。どちらも白蝶貝ダイヤルに柔らかなピンクグラデーションを重ね、揺らめく水面に映る八重桜を表現しています。

SSWA018は価格72,600円(税込)、ケースサイズは縦29.2×横21.0mm、厚さ7.0mm、限定500本。7時位置にラメで描かれた八重桜が静かな華やぎを添えます。

SSVW244は価格91,300円(税込)、外径27.5mm、厚さ8.2mm、限定700本。立体的に配された八重桜とラボグロウン・ダイヤモンド3個が、春の光を優美に映し出します。

初登場のペアモデルも注目

＜セイコーセレクション＞からは、SAKURABlooming第10弾として初のペアモデルがラインアップ。SCVE064は価格40,700円(税込)、外径42.0mm、厚さ11.6mm、限定800本。

サーモンピンクの放射仕上げダイヤルが、満開の桜を思わせます。

SSDE024も同価格40,700円(税込)、外径34.2mm、厚さ10.8mm、限定800本。ダイヤル上下で咲く桜と水面の桜をモザイク調に描き、クリスタルガラス9個を配した華やかな仕上がりです。

特別仕様と付属ボックス

SSVW244、SSWA018、SSDE024の裏ぶたには桜のマーキングが施され、文字を刻めるスペースを確保した特別仕様。4モデルすべてに桜モチーフ入りのスペシャルボックスが付属し、贈答用にも最適です。

ラボグロウン・ダイヤモンドは研究所で育てられたダイヤモンドで、不純物を含まないクリアな透明感が魅力です。

春を閉じ込めた特別な一本

水面に映る逆さ桜という詩的なテーマを、セイコーならではの技術と美意識で表現した限定モデルたち。実用性と美しさを兼ね備えた腕時計は、日常に寄り添いながらも特別な気分を運んでくれます。

数量限定だからこそ出会える、この春だけの輝きをぜひ手に取ってみてください♡