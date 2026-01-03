アメリカによるベネズエラ攻撃について、各国から批判や懸念の声が上がっています。

■中国

中国外務省は、報道官が談話を発表し、「中国はアメリカが主権国家と一国の大統領に対して武力を行使したことについて衝撃をうけるとともに強く非難する」「アメリカの覇権的な行動は国際法に著しく違反しているとともにベネズエラの主権を侵害しラテンアメリカおよびカリブ海の平和と安全を脅かすもので断固反対する」としています。

■ロシア

ロシア外務省は「アメリカはベネズエラに対し武力による侵略行為を行った」とする声明を発表しました。その上で、「極めて憂慮すべき事態であり、 非難されるべきである」との見解を示しています。

■イギリス

イギリスのスターマー首相は「我々は関与していない」とした上で、「国際法を遵守すべきだ」と強調しています。

■フランス

フランスのバロ外相はSNSに「マドゥロ氏の拘束につながったアメリカの軍事作戦は国際法の根底にある武力不行使の原則に違反している。政治問題の永続的な解決は外部から強制されるべきではなく、主権を持つ国民のみが未来を決められると強調する」と投稿しました。

■EU

ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長はSNSに「ベネズエラの人々を支持し、平和的かつ民主的な政権移行を支持する」とした上で、「いかなる解決策も国際法と国連憲章を尊重しなければならない」と投稿しています。

■ブラジル

ブラジルのルラ大統領はSNSに「ベネズエラ領内への爆撃と大統領の拘束は、決して容認できない一線を越えた」と投稿、「ベネズエラの主権に対する重大な侮辱で、国際社会全体にとり極めて危険な前例となる」と強く批判しています。

■メキシコメキシコ外務省もアメリカの攻撃を「強く非難し、拒否する」とし、「国連憲章第2条に明らかに違反するのものだ」と批判しています。