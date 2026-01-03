ワンランク上のリゾート空間へ！Kayu style「SCOLARO社製パラソル」

「Kayu style」が、イタリアの老舗パラソルメーカー「SCOLARO（スコラロ）社」の製品の取り扱いを開始。

日本国内の屋外用高級パラソル市場に向け、デザイン性と実用性を兼ね備えたイタリア製パラソルを展開し、ワンランク上のリゾート空間を提案します。

Kayu style「SCOLARO社製パラソル」

発表日：2025年12月26日

取扱ブランド：SCOLARO（スコラロ）

展示場所：Kayu style本店（埼玉県）、伊勢崎展示場（群馬県）、太田展示場（群馬県）

「Resort for everyone」をコンセプトに、バリ島の職人技術と日本の品質基準を融合させた家具を展開する「Kayu style」が、新たなラインナップとしてイタリア「SCOLARO社」のパラソルを導入。

SCOLARO社は、イタリア北部で創業50年以上の歴史を持つパラソル専門メーカーです。

アルミと天然木を組み合わせたハイブリッドな支柱や、防汚・撥水加工が施されたアクリル生地など、屋外での使用に耐えうる高い耐久性と美しいデザインが特徴です。

今回の取り扱い開始により、日本の庭やバルコニー、商業施設などにおいて、海外リゾートのような洗練された空間づくりが可能になります。

SCOLARO社パラソルの特徴

SCOLARO社の製品は、単なる日よけとしての機能だけでなく、空間そのものの価値を高めるデザイン性が魅力です。

独自の開閉機構により操作が容易であるほか、パーツ交換が可能なサステナブルな設計も採用されています。

Kayu styleの各展示場（埼玉支店、伊勢崎展示場、太田展示場）では、実物を直接体験できる展示を実施。

イタリアの職人精神が息づく高品質なパラソルの質感を、実際に確かめることができます。

イタリアの老舗メーカーが手掛ける、機能美あふれる高級パラソル。

Kayu style「SCOLARO社製パラソル」の紹介でした。

