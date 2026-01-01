¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¦¤æ¤¤£Ð¡¡º£Ç¯¤³¤½¤Ï¥ä¥»¤¿¤¤¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤´¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤¬£³Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤£Ð¤Îº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¡Ê¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡Ë°û¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ä¥»¤ë¡£¥ä¥»¤Æ¤º¡¼¤Ã¤È°Ý»ý¤¹¤ë¡×¡£¡Ö·ì°µ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡££¸£°¥¥í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍî¤È¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¼¡¡¢¥ä¥»¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡£¥ä¥»¤¿¤é¤Þ¤¿ÂÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤â¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é£³²ó¡ÊÌÜ¡Ë¤Î¥Ç¥«¤¤¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Í¾·×¡¢ÆâÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢ÀÚ¼Â¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢¤æ¤¤£Ð¤Ï¡ÖÈôµÓ¤Î¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤´¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤³¤ì¤Ë¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥Ç¥Ö¡Ä¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤µ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥ä¥»¤Æ¤ó¤Î¡£¤ä¤Ã¤ÑÂÀ¤Ã¤Æ¤ëÆüËÜ¿Í¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¾Ð¤¤¡£
¡¡¤æ¤¤£Ð¤Ï¡Ö¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤Í¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤À¤Ã¤¿¤é»ä¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤è¡£¥Þ¥¸¥Þ¥¸¡£¥¦¥½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£