¡¡£³Æü¸á¸å£¸»þº¢¡¢ÅìµþÅÔ¤¢¤­¤ëÌî»Ô»³ÅÄ¤Î¹â¶¶À¯Ç·¤µ¤ó¡Ê£¶£·¡ËÊý¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ½»ÂðÌó£¶£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¤¿¡£

¡¡¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¸ÞÆü»Ô½ð¤Ï¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¹â¶¶¤µ¤ó¤È¡¢Æ±µï¤¹¤ë£¸£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸½¾ì¤Ï£Ê£ÒÉðÂ¢°úÅÄ±Ø¤«¤éÆîÀ¾Ìó£·£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É·×£²£³Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£