みかんやりんごを長持ちさせる裏ワザはこれ！12月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

箱買いみかんがコレで長持ち「裏ワザ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年12月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！今回は冬の果物の保存法や時短テクに関する記事に注目が集まりました。

大量のお湯を沸かさず、少量の水で茹でられるブロッコリーの時短ワザ。鍋にブロッコリーを入れ、大さじ3の水と塩少々を加えて強火で2分、火を止めて2分放置するだけで完成します。「とっても簡単で驚きました」「これなら失敗しませんね」など、手軽さを絶賛する声が多数寄せられています。



第4位：あの調味料で格上げ！料理人直伝クリームシチュー

元料理人おじいちゃん直伝のクリームシチュー格上げワザが4位にランクイン。ある調味料を加えるだけで、一気に味わいがランクアップします。「やさしい味わいでした」「コク旨が最高です」など、簡単にプロ級の味になると好評です。



第3位：食べきれないときに！りんごを長持ちさせる保存ワザ

りんごのおいしさを長持ちさせる保存ワザを3つ紹介。八百屋さん直伝のラップで乾燥を防ぐ方法、冷凍してシャリキンな食感を楽しむ方法、砂糖とレモン汁で昔の給食を思わせる懐かしい味にする方法など、りんごの楽しみ方が広がります。大袋で買ってもおいしく食べ切れますね。



第2位：鶏むね肉がしっとり！魔法の調味液「ブライン液」

パサつきがちな鶏むね肉をしっとり柔らかくする「ブライン液」を紹介。ある調味料を混ぜた水に漬けるだけで、驚くほどやわらかに仕上がります。重曹を入れて、さらにパワーアップしたバリエーションレシピも。リーズナブルな鶏むね肉が、まるで魔法をかけたようにしっとり柔らかになります。



第1位：箱買いみかんを長持ちさせる保存テク

2025年12月に最も読まれた「裏ワザ」記事は、箱いっぱいのみかんを長持ちさせる保存ワザでした。八百屋さん直伝の保存法は家にもあるアイテムを使うのがポイントで、開け方ひとつで日持ちが変わるワザも。箱買いが怖くなくなる、画期的な裏ワザです。







クックパッドニュースでは他にも多くの便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。

画像提供：Adobe Stock