ºë¶Ì¡¦ÃáÉãÀÑÀã¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡Ìó130¿Í¤Î»²ÇÒµÒ¤Ï¿À¼Ò¤Ç°ìÌëÌÀ¤«¤·µ¢Âð

ºë¶Ì¡¦ÃáÉã»Ô¤Ç2Æü¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¿À¼Ò¤Ê¤É¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»²ÇÒµÒ¤éÌó130¿Í¤Ï¡¢3Æü¸á¸å¤Þ¤Ç¤ËÁ´°÷¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃáÉã»Ô¤Î»°Ê÷¿À¼Ò¼þÊÕ¤Ç¤Ï2Æü¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¸©Æ»¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ìó70Âæ¤Î¼Ö¤¬Î©¤Á±ýÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢2ÆüÌë¤ÏÌó130¿Í¤Î»²ÇÒµÒ¤é¤¬µ¢Âð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿À¼Ò¤Î¿©Æ²¤ä¥í¥Ó¡¼¤ËÂÚºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤Ç¤Ï¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÁ´°÷¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æ»¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢4Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤ò¤á¤É¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£