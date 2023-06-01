【「セクシャルマップ～バレずにパコれ!? ［パコ活］アプリのえちえちミッション～」】 1月4日よりコミックシーモア2か月先行配信

【拡大画像へ】

CLLENNは、マンガ「セクシャルマップ～バレずにパコれ!? ［パコ活］アプリのえちえちミッション～」の2か月先行配信を1月4日より「コミックシーモア」で実施する。

本作は芋とか露木氏が手掛ける新時代のエロアトラクションコミック。心を震わせる青年コミックレーベル「DEDEDE」での配信となる。

主人公の大学生・青木秋人は現在地周辺の“ヤれる”相手を表示するアプリ「セクシャルマップ」を見つける。そしてアプリを通して、バイト先の真面目な同僚・神崎りんとマッチング。人通りの多い場所ほど報酬が上がるシステム、バレたら終わりの極限状態で、彼女は積極的にアプローチしてくる。

□コミックシーモア「セクシャルマップ～バレずにパコれ!? ［パコ活］アプリのえちえちミッション～」のページ

【「セクシャルマップ～バレずにパコれ!? ［パコ活］アプリのえちえちミッション～」あらすじ】

パコって稼げるパコ活アプリが登場！ 大学生の青木秋人が見つけてしまったのは、現在地周辺の“ヤれる”相手を表示するアプリ、その名も『セクシャルマップ』。興味本位でスポットに向かった秋人が出会ったのは……バイト先の超真面目な同僚・神崎りん！？ 「このことは他の人には内緒にしてもらえませんか？」……人通りの多い場所ほど報酬が上がるシステム、バレたら終わりの極限状態で、彼女は積極的にアプローチしてきて―。「ヤッちゃいけないことヤッてるみたいで…すげー興奮するッ！」。マッチングしたら即パコ確定！快楽とスリル溢れる新時代のエロアトラクションコミック―！！

(C)芋とか露木/CLLENN

