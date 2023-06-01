シンガーソングライターでラッパーのちゃんみなが、妊娠中に「ウイスキーぶん投げた」と、夫に激しくブチギレた事件を明かした。

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月3日は「新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜」が放送。2024年7月に韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚し、同年11月に韓国で第1子となる女児を出産した、ちゃんみなが登場した。

妊娠中はホルモンバランスの関係で感情が不安定になるが、ちゃんみなは「タイガーモード（攻撃的）」になっていたという。ちゃんみながプロデューサーを務めた『No No Girls』のオーディション審査曲である『Tiger』や『NG』は、妊娠中に作った曲とのことで「攻撃的な曲ばかり出てくるようになった」と明かした。

普段は温厚なタイプだが、沸点が明らかに低くなり「私じゃない私がいる」と思うほどイライラしていることが多かったという。例えば、夫と2人で飛行機に乗ったときのこと。夫がウィスキーを注文したことに腹が立ち「ウィスキーぶん投げて」「飲んでんじゃねえ！ってなってウィスキーをかけたりしちゃった」と夫にウィスキーを投げたり、かけたりしてしまったという衝撃的な出来事を告白した。当時の心境についてちゃんみなは「私はできないことがたくさんあるのに、あなたはいいですね、みたいな」と明かしている。

また「（夫の）全部にイライラしていた」というちゃんみなは、「息しているのも」「寝言を言ってくるのもイライラした」と告白し、藤本は大笑いした。