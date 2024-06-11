¡ÖË¿Ã·»Äï¡×ÃçÌîÂÀ²ì¡È±ó¤¤Ì´¡ÉÂç²Ï½é¼ç±é¤Ë¶Ã¤¡õ´¶¼Õ¡ÖÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡×¡È99¿ÍÂ¦¡É½¨Ä¹¤Î·Ê¿§
¡¡¡þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¼ç±é¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¾å¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº£Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ï4Æü¡¢15Ê¬³ÈÂç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¤Ë¤·¤Æ¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡É¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢·»Äï¤Î´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£Ë¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¤Ï1996Ç¯¡Ö½¨µÈ¡×°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë30Ç¯¤Ö¤ê¡£Àï¹ñÂç²Ï¤Ï2023Ç¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÂçÌò¤ËÄ©¤à¿´¶¤ä»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÃçÌî¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÂ¤°¡£½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÃçÌî¤Ï06Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£07Ç¯¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤ÇÂç²Ï½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£²ó¤Ï19Ç¯¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê6ºîÌÜ¡£¼ç±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ºîÉÊ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÊý¤ÎÇØÃæ¤¬ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤âÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼çÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤É¤ì¤À¤±±ó¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÄË´¶¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿º¢¤Ë¤ÏÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ù¤Ã¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÌ´¤¬ÆÍÇ¡¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬Á´Éô¤³¤³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤³¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½¨Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»°±Ñ·æ¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·²¼¿Í¤¬100¿Í¤Ë1¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½¨Ä¹¤Ï»Ä¤ê¤Î99¿ÍÂ¦¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½¨µÈ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î·Ê¿§¤¬¡¢½¨Ä¹¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤òÀ¨¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ò¼á¡£½¨Ä¹¤æ¤«¤ê¤ÎÆàÎÉ¡¦ÄÛºå»û¡Ê¹â»Ô·´¡Ë¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½¨Ä¹¤Î¸øÁü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçºä²Æ¤Î¿Ø¡Ê1615Ç¯¡¦·ÄÄ¹20Ç¯¡Ë¤Î¸å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£½¨Ä¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ïÊ¬Á°¡Ê1591Ç¯¡¦Å·Àµ19Ç¯¡Ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸øÁü¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆÁÀî¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤«¤é½¨Ä¹¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¿Ã¤Î»þÂå¤ò»Ù¤¨¡¢¼é¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤·¤¿¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ë¼Â¤Î½¨Ä¹Áü¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢º£ºî¤ÎÌòºî¤ê¤Ï¡ÖÀ¸¤À¸¤¤È¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É´À«¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ËÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¿È¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç½Æ°Åª¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»ËÎÁ¤¬Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤½¨Ä¹¤ò¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©ÂÎ²½¤ËÎ×¤à¡£
¡¡º£Ç¯6·î5Æü¡¢»³·Á¥í¥±¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¸ª¤ò¤Ö¤ó²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸ª¤òÄË¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£¤ÏµÙ·Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¤Î»£±Æ¤ÏÃ»µ÷Î¥Áö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎºÂÄ¹Á³¤È¤·¤¿ÃË¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡£¤¤¤¶¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«Á³ÂÎ¡£¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò1Ç¯È¾ÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢µÙ¤ß¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅÚÆü¤¬µÙ¤ß¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ·ò¹¯Åª¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÃÓ¾¾¤Ï2³ØÇ¯¾å¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë·»µ®ÅªÂ¸ºß¡£¶¦±é¤·¤¿10Ç¯¤ÎNHK½ªÀïÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ö15ºÐ¤Î»Ö´êÊ¼¡×¤ÏÌ¾¸Å²°ÊüÁ÷¶ÉÀ©ºî¤Ç¡¢¼ã¤2¿Í¤¬½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾¸Å²°¤Ç²á¤´¤·¤¿±ï¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¸½Âå¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀï¹ñ»þÂå¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬º£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤È¤ÏºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿§¤ó¤Ê°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10Âå¤«¤éµìÃÎ¤Î2¿Í¤¬¿·¤¿¤ÊË¿Ã·»ÄïÁü¤ËÄ©¤à¡£¤¤¤è¤¤¤è1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹Ãú¾ì¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê²¼¡Ë¤ËÂ³¤¯¡á