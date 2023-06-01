5児の母である辻希美が、「家族総出で立ち会い」「長女は足元から全部見た」など、昨年8月に出産したときの印象的な思い出を語った。

【映像】辻希美、家族総出の立ち会い出産の様子

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月3日は、2007年に結婚した辻希美と杉浦太陽が登場。辻は、07年に長女の希空（のあ）さん、10年に長男の青空（せいあ）さん、13年に次男の昊空（そら）さん、18年に三男の幸空（こあ）さん、25年に次女の夢空（ゆめあ）さん出産した、7人家族。

昨年8月の第5子出産の際には「家族総出で立ち合い出産」をしたことが1番思い出に残っているという辻。子供たちだけでなく、辻の両親と杉浦の母も一緒に立ち合い、8人が見守る中での出産をしたそうだ。長男と次男については「思春期真っただ中で、出産なんて立ち会いたくないって思うのかな？ と思っていたけど、自ら立ち会いたいって言ってくれた」と明かした。

杉浦によると、家族全員がどこのポジションに行けばいいのかという話し合いがあり、男の子たちは辻の頭側、長女の希空さんは足元から見守ったという。辻は「足元から全部見て、自分の意志で病院の許可も取って」と話した。

番組では、出産の動画も公開された。男の子たちが辻の頭を起こしてサポートする様子、長女が「すご！髪のめっちゃ生えてる！」と驚く声、家族からの「頑張れ」と応援する様子、親子でへその緒を切る様子などが放送された。

※「辻」は正しくはシンニョウの点が1つ