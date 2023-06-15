¡ÖË¿Ã·»Äï¡×ÃíÌÜ¤ÎÀï¹ñÂç²Ï¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¡È½Å°µ¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡É°Õ³°¤ä½é¶¦±é¡¡¾®·ª½Ü¤Ë´¶¼Õ¡ÖÀº¿ÀÅª»ÙÃì¡×
¡¡¡þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¼ç±é¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê²¼¡Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº£Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ï4Æü¡¢15Ê¬³ÈÂç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¤Ë¤·¤Æ¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡É¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢·»Äï¤Î´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£Ë¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¤Ï1996Ç¯¡Ö½¨µÈ¡×°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë30Ç¯¤Ö¤ê¡£Àï¹ñÂç²Ï¤Ï2023Ç¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÃçÌî¤Ï°Õ³°¤ä¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤ÎÇÐÍ¥¡¦¾®·ª½Ü¡Ê43¡Ë¤È½é¶¦±é¡£ÂçÌò¤ËÄ©¤à¿´¶¤ä»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÂ¤°¡£½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÃçÌî¤Ï06Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£07Ç¯¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¤ÇÂç²Ï½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£²ó¤Ï19Ç¯¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê6ºîÌÜ¡£¼ç±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Àï¹ñÂç²Ï¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤äÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¤¬¡ÖËÍ¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡ÈÀï¹ñ»þÂå¤ÎÂç²Ï¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½êºî¤ä»¦¿Ø¤Î·Î¸Å¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¾èÇÏ¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¾èÇÏ¤ÎÎý½¬¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®·ª¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤Ï¡¢ËÌ¾òµÁ»þÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿22Ç¯¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡¢Æî¸÷Ë·Å·³¤Ìò¤ÇºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê10²óÌÜ¡£¿®Ä¹Ìò¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È·î9¡É¡Ö¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡×¡Ê14Ç¯1·î´ü¡Ë¤Î±Ç²èÈÇ¡Ê16Ç¯1·î¸ø³«¡Ë°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¯¤ó¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ëË¿Ã·»Äï¤ò°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤½¤Ð¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¾¡¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÃçÌî¡õÃÓ¾¾¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬·è¤á¼ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃçÌî¤Ï¡Ö¿®Ä¹Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¤³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Î»£±Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦Âº·É¤ÎÇ°¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ë¿Ã·»Äï¤È¿®Ä¹¡¢Ìò¤Î´Ø·¸¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËËÍ¤é¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê»ÙÃì¡£¤³¤ì¤¬¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤ÇÄ©Àï¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ÎÀ¨¤ß¤ä¸ü¤ß¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Î¾®·ª¤µ¤ó¤¿¤ë½ê°Ê¤ò´Ö¶á¤ÇÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¿®Ä¹¤Ï¡ÖÅ·²¼°ìÅý¤òÁÀ¤¦¸É¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¡£Î©¿È½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ë¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤ÈÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨µÈ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê·¯¼ç¤Ç¡¢ÌµÍýÆñÂê¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¿´Í¥¤·¤ÀèÇÚ¤â¡¢¤¤¤¶±éµ»¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö·àÃæ¤Ç¤Î¿®Ä¹¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤Ï¤Ð¤«¤ì¤ë¤°¤é¤¤ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤½¤Î°µ¤ä¥ª¡¼¥é¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿®Ä¹¤Ï½é²ó¤«¤éÅÐ¾ì¡£½øÈ×¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ï¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¡Ê1560Ç¯¡¦±ÊÏ½3Ç¯¡Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ª¤ï¤ê¡á