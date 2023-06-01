シンガーソングライターでラッパーのちゃんみなが、自然分娩での出産について「気持ちよかった」と感想を明かし、出産直後のリアルすぎる写真を公開。「こんなリアルな写真を！」と驚きの声が上がった。

【動画】ちゃんみな、出産直後＆35kg増えた妊娠中の写真

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月3日は「新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜」が放送。2024年7月に韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚し、同年11月に韓国で第1子となる女児を出産した、ちゃんみなが登場した。

「はじめての出産で驚いたこと」を尋ねると、ちゃんみなは間髪入れず「気持ちがよかったです」とクールに答えた。意外な答えに横澤は「ええ！新しい！」とビックリした様子。

夫が韓国人で、韓国で出産をしたというちゃんみな。韓国では約4割が無痛分娩をするそうで、ちゃんみなも無痛を選んでいたという。しかし当時、妊娠によって太りすぎており、脊髄への麻酔がうまくいかず「その結果、自然分娩になった」と明かした。

「気持ちがよかった」という感想について横澤が「痛くはなかったですか」と聞くと、「陣痛は痛かったけど、気持ちいいが勝った」という。ちゃんみなは「出た〜〜！みたいな」と気持ちがよかった出産の瞬間をジェスチャーで再現し笑いを誘った。

陣痛のときにもちゃんみなは「静かなタイプ」だったという。その理由について「無駄なところに声量を使いたくない」とコメントし、シンガーらしい考え方に横澤は「すごい」と感心した。

すっぴんで髪が乱れ、体にブランケットをかけて車いすに乗っている出産直後の写真が公開されると、横澤は「こんなリアルな写真を見せてくれるなんて」と驚き。藤本も「こんな写真出してくれる人いる？」と目を見張った。また、我が子への最初の言葉は「うわ〜、初だ」だったと、赤ちゃんを抱きしめる仕草をしながら教えてくれた。