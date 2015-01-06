¡ÖË¿Ã·»Äï¡×½é²ó¡¡5¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö3Ç¯¤Ö¤êÀï¹ñÂç²Ï¡×¡Ö30Ç¯¤Ö¤êË¿ÃÂç²Ï¡×¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È³èÈ¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ï4Æü¡¢15Ê¬³ÈÂç¤Ç³«Ëë¡£1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ÈÄ¹Î¹¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤òÃµ¤ë¤È¡¢5¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ê1¡Ë3Ç¯¤Ö¤êÀï¹ñÂç²Ï¡õ»°±Ñ·æ¼ç¿Í¸ø
¡¡2024Ç¯¤Ï»ç¼°Éô¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¡¢25Ç¯¤ÏÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡£Ê¸²Ê·Ï¤ÎÂêºà¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¾ºî¤È¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î²ÄÇ½À¤ò³«Âó¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÎÀï¹ñÂç²Ï¡õ»°±Ñ·æ¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿23Ç¯¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¡£²äÁ³¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ê2¡Ë30Ç¯¤Ö¤êË¿ÃÂç²Ï
¡¡Ë¿Ã²È¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Âç²Ï¤Ï1996Ç¯¡Ö½¨µÈ¡×°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¡£ÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Á´49ÏÃ¤Î´ü´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï30¡¦5¡ó¡ÊÀ¤ÂÓ¡¦´ØÅìÃÏ¶è¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤Î¹âµÏ¿¡£½¨µÈ¤Î·è¤áÂæ»ì¡Ö¿´ÇÛ¸æÌµÍÑ¡ª¡×¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î8Æü¤Ë¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×½é²ó»î¼Ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö½¨µÈ¡×½é²ó×Ç×Ê¤Î¡¢Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬¡ÈÅ¥Âçº¬¡É¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Æ±9Æü¤Ë¤Ï¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÃÝÃæ¤¬Àï¹ñÉð¾¡¦¾¾±Êµ×½¨Ìò¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ê3¡Ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈÀªÂ·¤¤
¡¡¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Ï¾®·ª½Ü¡¢ÆÁÀî²È¹¯Ìò¤Ï¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¾®·ª¤ÏËÌ¾òµÁ»þÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿22Ç¯¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡¢Æî¸÷Ë·Å·³¤Ìò¤ÇºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ë¼¡¤®¡¢¤µ¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤òÃÖ¤«¤º3Ç¯¤Ö¤ê10²óÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡£¿®Ä¹Ìò¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È·î9¡É¡Ö¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡×¡Ê14Ç¯1·î´ü¡Ë¤Î±Ç²èÈÇ¡Ê16Ç¯1·î¸ø³«¡Ë°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£ºòÇ¯12·î2Æü¤ÎÊ±Áõ»Ñ²ò¶Ø¤«¤é¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤Ò¤í¡ÊµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¼þÌÀÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£Èá·à¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢SNS¾å¤Ë¡Ö#¼þÌÀ¤ÎÀ¸Â¸¥ë¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»Ë¼Â¤«¤é¤·¤ÆÂà¾ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡½÷Í¥¿Ø¤â²Ú¤ä¤«¡£½¨Ä¹¤ÎÀµºÊ¡¦·Ä¡Ê¤Á¤«¡Ë¡Ê¤Î¤Á¤Î»ü±À±¡¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢½¨µÈ¤ÎÀµºÊ¡¦Ç«¡¹¡Ê¤Î¤Á¤ÎËÌÀ¯½ê¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÏÂç²Ï½é½Ð±é¡£¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»ÔÌò¤ÏµÜºê¤¢¤ª¤¤¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿08Ç¯¡ÖÆÆÉ±¡×°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£µÈ²¬¤ÈÃçÌî¡¢±Ç²è¡Ö¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¡Ê23Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÉÍÊÕ¤ÈÃÓ¾¾¡¢µ×¡¹¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ëµÜºê¤È¾®·ª¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ê4¡Ë¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
¡¡¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¸³«¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢ºÆ¸½¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È°Û¤Ê¤ëÂç²Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¡¡½¨Ä¹¤Î»ËÎÁ¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥¥ã¥é¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤«¡£½øÈ×¤Î¥ä¥Þ¾ì¤Ï¡Ö²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡×¡Ê1560Ç¯¡¦±ÊÏ½3Ç¯¡Ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡È²ò¼á¡É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ê5¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡º£ºî¤ÏÊüÁ÷Á°Ç¯¤«¤é¡È¤´ÅöÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤¬³èÈ¯¡£ÃçÌî¤È¾®·ª¤ÏºòÇ¯10·î2Æü¡¢¡ÖÂè71²óÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ä¤ê¡×¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ë»²²Ã¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½¨Ä¹¤ÎÊ¢¿´¡¦Æ£Æ²¹â¸×Ìò¤Î²Âµ×ÁÏ¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦ÀÐÅÄ»°À®Ìò¤Î¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢¿®Ä¹¤Î½Å¿Ã¡¦Ã°±©Ä¹½¨Ìò¤ÎÃÓÅÄÅ´ÍÎ¡¢²È¹¯¤Î²ûÅá¡¦ÀÐÀî¿ôÀµÌò¤ÎÇ÷ÅÄ¹§Ìé¤é¤¬¤æ¤«¤ê¤ÎÅÚÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡£2·î21Æü¤Ë¤ÏÆàÎÉ¡¦DMG¡¡MORI¤ä¤Þ¤È·´»³¾ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçÏÂ·´»³»Ô¡Ë¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÓ¾¾¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£6·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè75²ó¶âÂôÉ´ËüÀÐ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¥á¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉ´ËüÀÐ¹ÔÎó¡×¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÄÍø²ÈÌò¤ÎÂçÅì½Ù²ð¡õ¤Þ¤ÄÌò¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬»²²Ã¡£³ÆÃÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£