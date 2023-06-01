5児の母である辻希美が、5人目出産日の家族LINEを公開し「孤独感を初めて感じなかった妊娠生活だった」と当時の心境を語った。

【映像】辻希美、家族総出の立ち会い出産の様子

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月3日は、2007年に結婚した辻希美と杉浦太陽が登場。辻は、07年に長女の希空（のあ）さん、10年に長男の青空（せいあ）さん、13年に次男の昊空（そら）さん、18年に三男の幸空（こあ）さん、25年に次女の夢空（ゆめあ）さん出産した、7人家族。

昨年8月の第5子出産の際には「家族総出で立ち合い出産」をしたことが1番思い出に残っているという辻。出産直後のLINEが公開され、そこには杉浦からの感謝の言葉と「7人家族を楽しんでいこう」というメッセージや、希空さんからの「今日まで本当にお疲れ様！！7人家族でこれからも毎日楽しもうね」という文面、青空さんからの「マミー、お疲れ！頑張って生んでくれてありがと！」という感謝とねぎらいの言葉など、家族からの愛情たっぷりの想いが詰め込まれていた。これを受けてスタジオメンバーからは「温かいグループLINE」「すごいいい家族、あったかい」などの声があがった。

辻は5人目の出産について「妊娠中から出産、出産後も家族みんなで闘った。乗り越えたっていうか。孤独感を初めて感じない妊娠生活だった」と振り返り、横澤と藤本から「わ〜！ステキ」との絶賛の言葉があがった。また、妊娠中は「すれ違いざまにみんながお腹をさすってくれたりしていた」というほっこりエピソードも紹介し、スタジオがあたたかい空気に包まれた。

※「辻」は正しくはシンニョウの点が1つ