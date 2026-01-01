日常使いやスポーツシーンでも活躍！ケツメイシ「ケツメンCAMP 2026」グッズ

ケツメイシのデビュー25周年記念ツアー「ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026」のオフィシャルグッズを公開！

先行通販をスタートしました。

アディダスとのコラボレーションアイテムや、ツアーテーマである「キャンプ」をモチーフにした多彩なアイテムが登場です。

2026年4月から始まる全国アリーナツアーを盛り上げる、注目のグッズラインナップを紹介します。

ケツメイシ「ケツメンCAMP 2026」グッズ

先行通販開始日：2025年12月25日(木) 18:00

販売場所：KTM STORE（オンラインショップ）

2026年にメジャーデビュー25周年を迎えるケツメイシ。

同年4月4日の香川公演を皮切りに開催される全国アリーナツアー「ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026」に向け、オフィシャルグッズの先行通販が開始されました。

今回のグッズはツアータイトルにある「キャンプ」をテーマに展開。

ランタン型のペンライトや、アウトドアでも活躍するアイテムなどがラインナップされています。

また、世界的スポーツブランド「adidas」とのコラボレーションも実現し、デザインと機能性を兼ね備えた特別なウェアやサンダルが登場です。

アディダス スリーストライプス トラックスーツ for ケツメイシ

価格：24,000円(税込)

アディダスとのコラボレーションによるトラックスーツ。

ケツメイシの25周年を記念した特別なデザインで、ライブシーンだけでなく日常使いやスポーツシーンでも活躍するアイテムです。

ケツメンCAMP2026 ランタンペンライト

価格：5,500円(税込)

ツアーのテーマ「キャンプ」にちなんだ、ランタン型のペンライト。

会場を光で埋め尽くし、ライブの一体感を高める必須アイテムです。

アディダス ルーズフィット スリーストライプス Tシャツ for ケツメイシ

価格：6,900円(税込)

カラー：BLACK / WHITE

アディダスの象徴であるスリーストライプスをあしらったTシャツ。

ルーズフィットなシルエットで、快適な着心地とおしゃれな着こなしを楽しめます。

購入特典：ケツメンCAMPリップストップミニポーチ

今回の先行通販および会場販売において、販売商品を1回のお会計で10,000円(税込／送料・手数料除く)購入ごとに、購入特典として「ケツメンCAMPリップストップミニポーチ」がプレゼントされます。

全4種の中からランダムで1個が進呈される、ファンにはたまらない特典です。

【販売期間詳細】

■CLUBケツメイシ会員限定 先行販売

2025年12月25日(木) 18:00 〜 2026年1月12日(月) 23:59

■CLUBケツメイシ会員／一般(非会員)向け 先行販売

2026年1月14日(水) 12:00 〜 2月1日(日) 23:59

【発送時期】

2026年3月中旬より順次発送予定

（※ツアー初日の4月4日までに配送予定）

25周年の節目を祝うツアーを彩る、こだわりのグッズの数々。

株式会社テレビ朝日ミュージック「ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026 オフィシャルグッズ」の紹介でした。

