お笑いコンビ、麒麟川島明（46）が3日、TBSラジオ「宮舘涼太のロイヤルロイヤルサロン」（午後1時）にゲスト出演。自身の妻がSnow Man宮舘涼太（32）を推していることを明かした。

川島は、番組パーソナリティーを務める宮舘と同局系「ラヴィット！」で共演する。リスナーからのメールで「2026年の宮舘に期待すること」を聞かれると、「うちの妻も舘様がめちゃくちゃ好きですから」と妻が宮舘ファンだと告白。「昨年末のライブ、ほんまにガチで当たったんやて。ずーっとファンクラブで応募して応募して、あかんかった〜って言ってたのが、昨年末は24日のやつが当たったって言って」とSnow Manのライブ当選に大喜びしたという。

その後の妻の行動について「そこからうちわを発注しだして」と語ると、「『舘様にこれを見せるんだ』と。見せるというか、見られる距離にはいないと思いますけど、気持ちですよね」とライブに備えてオリジナルのうちわを業者に依頼。「何という文字を舘様に見せるかで一週間悩んでて。例えば『舘様頑張れ』って言っても頑張ってるのは分かってるから失礼だみたいな。『舘様こっち向いて』というのもおこがましいらしい、うちの妻からしたら。仕事中にこっち向いてなんてアカンと」と妻の苦悩に苦笑した。

川島は「結果、奥さんが作ったうちわ。先ほど僕の方に『完成しました』と送られてきたんですけど」とうちわの写真が妻から届いたといい、「文字がですね、『舘様お健やかで』っていうせりふ」と大笑い。「健康しかないんやと」と健康祈願にたどり着いたと説明した。これを聞いた宮舘は「えー！うれしい！」と感激。川島は「『こっち向いて』とかちゃうねん。健やかに過ごして欲しいと」と妻の思いを代弁した。

最終的に「だから2026年は『健やか』で。お聞きの方も『ソロをやって欲しい』とか『また時代劇に出て欲しい』『ドラマでの舘様見たい』とかいろいろあるけど、やっぱり根本は『お健や』かで。夫婦で伝えさせていただきたい」と宮舘の健康を願っていた。