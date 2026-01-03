お笑いコンビ、麒麟川島明（46）が3日、TBSラジオ「宮舘涼太のロイヤルロイヤルサロン」（午後1時）にゲスト出演。疲れがたまった時にする失敗を語った。

パーソナリティーのSnow Man宮舘涼太がリスナーのメールを紹介。かつお節でだしをとった後、かつお節をこす際にザルの下に何も置かずシンクに流してしまったという失敗談を読み上げた。

川島は「あるよ。そういうこと」とメールに共感し、「俺も疲れたまるとさ、卵とかシンクでコンコンって割って排水溝にパカってそのまま入れて、丼にカラだけ入れることよくある。3つぐらいやる」と告白。「あれ？何作ろうとしてたんだっけ？ってカラだけ丼に三つ入ってて。あれ？これってどうやって親子丼できんねやったっけ？って」と自身の行動に苦笑した。

続けて「もう分からへん時あるよ。俺、ホンマにお仕事以外はダメダメな人間なんで。何もうまくいかない。インスタントラーメンも作れなかったりする。疲れてるのか。何でこんなことになるんやろって」と自分に落胆。「カップ焼きそばも、お湯入ったままソース入れちゃったりするし。それを白目むいて食べてます」と明かし、「そういうことあるよ。強く生きていただきたいね、この方には」と励ましていた。