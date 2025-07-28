¥½¥·¥¨¥ÀB´îÂ¿°íÌé¤¬A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ø!! µ×ÊÝ·ú±Ñ¤È¶¦¤Ë¥È¥Ã¥×ÂÓÆ±¡¢¿·´ÆÆÄ½é¿Ø¤ÇÅÅ·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï3Æü¡¢º£·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤ÎÂÓÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÂ¾¡¢¥½¥·¥¨¥ÀB½êÂ°¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½DF´îÂ¿°íÌé¤¬½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£´îÂ¿¤Ï¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿ÂÓÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÏÈ¤è¤ê°ì¿ÍÂ¿¤¤24¿Í¤À¤¬¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÂè3GK¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤¬ÄÌÎã¤ÇGK¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥¬¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Ç»¸ü¡£CB¤Ç¤ÏDF¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤ÈDF¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿°ìÊý¡¢¼çÎÏ¤ÎDF¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤Î¤¿¤á³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CB¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡´îÂ¿¤Ïº£²Æ¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤«¤é¥½¥·¥¨¥À¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬2Éô¤ËºßÀÒ¤¹¤ë¥½¥·¥¨¥ÀB¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢U-20WÇÕ¤Ê¤ÉÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç11»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Çµ×ÊÝ¤é¤È¤È¤â¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¡£A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢CB¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÅÅ·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
