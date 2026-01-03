サッスオーロvsパルマ スタメン発表
[1.3 セリエA第18節](マペイ・スタジアム - チッタ・デル・トリコローレ)
※23:00開始
<出場メンバー>
[サッスオーロ]
先発
GK 49 アリヤネット・ムリッチ
DF 3 ジョシュ・ドイグ
DF 6 セバスティアン・バルキエビチ
DF 21 ジェイ・イツェス
DF 80 タリク・ムハレモビッチ
MF 18 ネマニャ・マティッチ
MF 35 ルカ・リパーニ
MF 42 クリスティアン・トルストベット
FW 20 アリュー・ファデラ
FW 45 アルマン・ロリアンテ
FW 99 アンドレア・ピナモンティ
控え
GK 12 ジャコモ サタリーノ
GK 13 ステファノ・トゥラーティ
GK 16 ジョエレ ザッキ
DF 5 ファリ・キャンデ
DF 26 C. Odenthal
DF 31 T. Macchioni
DF 34 L. Barani
MF 40 アステル・ブランクス
MF 44 エドアルド・イアンノーニ
MF 90 イスマエル・コネ
FW 9 ワリード・シェッディーラ
FW 14 L. Skjellerup
FW 24 ルカ・モーロ
FW 77 ニコラス・ピエリーニ
監督
ファビオ グロッソ
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 21 ガエターノ・オリスターニオ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 37 マリアーノ・トロイロ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
FW 75 A. Cardinali
監督
Carlos Cuesta García
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります