プレミアリーグ 25/26の第20節 アストンビラとノッティンガム・フォレストの試合が、1月3日21:30にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ディラン・バクワ（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。アストンビラのモーガン・ロジャース（FW）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がゴールを決めてアストンビラが先制。

ここで前半が終了。1-0とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分アストンビラが追加点。マティ・キャッシュ（DF）のアシストからジョン・マッギン（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、61分、ノッティンガム・フォレストのディラン・バクワ（FW）のアシストからモーガン・ギブスホワイト（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

68分、アストンビラは同時に2人を交代。イアン・マートセン（DF）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）に代わりリュカ・ディニュ（DF）、ジェイドン・サンチョ（FW）がピッチに入る。

69分、ノッティンガム・フォレストは同時に2人を交代。ディラン・バクワ（FW）、オラ・アイナ（DF）に代わりジェームズ・マカティー（MF）、ニコロ・サボーナ（DF）がピッチに入る。

73分アストンビラに貴重な追加点が入る。ユーリ・ティーレマンス（MF）のアシストからジョン・マッギン（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アストンビラが3-1で勝利した。

なお、アストンビラは90+4分にラマーレ・ボガード（MF）に、またノッティンガム・フォレストは65分にディラン・バクワ（FW）、89分にジェームズ・マカティー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-03 23:30:10 更新