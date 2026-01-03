◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を新記録で制した青学大が復路も５時間１９分２６秒の新記録で勝ち、１０時間３７分３４秒と初めて４０分台を切る異次元の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。原晋監督（５８）は１２年間で９度目の優勝となり、大会公式記録に「監督」が明記された１９６４年の第４０回大会以降では、日体大の岡野章監督を抜き、史上最多となった。（晴れ、マイナス１・３度、湿度３１％、西の風２メートル＝スタート時）

＊ ＊ ＊

王者・青学大は、復路も６区の１年生・石川君の山下りから、圧巻の走りが続いた。昨年までと同じ逃げ切りの光景で、往路優勝したチームの優位性を生かした王道のレース運びが勝因だ。前半を突っ込み気味に入って、中盤は若干ギアを落としながら耐えて後半、再び上げる。追うチームは区間を増やすごとに、無理をしないと背中が見えなくなっていく。

原監督の８区・塩出君への声がけが印象的だった。２位の国学院大が７区終了時点で逆転可能な１分２８秒まで迫ると、「前半突っ込め」と塩出君に大声で指示を出し、区間新記録の快走を生み出し、その差を広げて追随を許さなかった。

この１２年間で箱根は９勝し、２度目の３連覇。選手が毎年入れ替わる大学スポーツで原監督の下、箱根を勝つ青学メソッドが確立されていることが大きい。この練習を４年間すれば区間新記録を出せる、という育成術がある。「山を制する者が箱根を制す」の格言を体現しているのが箱根での最大の強みだ。選手のスカウトでは高校で大きな実績がない選手でも、起伏の適性や青学大の厳しい練習に耐えられる人間性かを見極めて獲得し、山のスペシャリストに育て上げる。

中国電力で営業マンとして１２年間仕事をし、早大大学院でマネジメントを学ぶなど、ゴールを決めずに高みを目指すのが原監督流だ。時代の変化を受け入れる指揮官で、厚底シューズによる高速化の波には、シューズの特性を生かすトレーニングを模索して適応。常に新しいものを取り入れようとする姿勢が、青学大の強さの源にある。（元早大駅伝監督、住友電工監督・渡辺康幸）