日本時間1月4日に開幕する「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」。グループステージ突破を目指す日本代表のプレジデント・加藤純一が、チームの強化責任者である柿谷曜一朗（元日本代表FW）から、PKの“極意”を伝授された。その劇的な変化と理論的な指導に、ファンから驚きの声が上がっている。

【映像】本当に素人？加藤が強烈PKを決める瞬間

そもそも「キングス・リーグ」とは、元FCバルセロナのジェラール・ピケが主催する新時代の7人制サッカー大会だ。従来のサッカーとは異なり、試合時間が合計36分＋αであったり、サイコロで人数が決まる、得点が倍になるカードなど、ビデオゲームのようなエンターテインメント性が最大の特徴だ。

そんな7人制サッカーのW杯に日本代表の「プレジデント（会長／オーナー）」として挑むのが、登録者数120万人超、最高同時接続数約50万人を誇る日本一のゲーム配信者・加藤だ。大会には、プレジデント自らが試合中に一度だけPKを蹴ることができる「プレジデント・ペナルティ」という独自ルールが存在する。現在40歳でサッカー未経験の加藤だが、これまで7本中5本のPK成功。しかし、前回大会では大事な場面で失敗し、3大会連続でグループステージ敗退を喫していた。

それゆえ、「僕の1点で勝利がかなり近づく」と意気込む加藤に対し、Jリーグで数々のスーパーゴールを決めてきた柿谷が用意したのは、3つの具体的な修正点だった。

まず柿谷が指摘したのは「蹴り方」。これまでの加藤は足の内側で押し出すように蹴っていたため、シュートコースが甘くなりやすかった。そこで柿谷は「ボールの右下を捉え、カーブをかけるイメージで蹴る」という“魔球”の技術を伝授。この蹴り方ならば、ボールが巻いてゴール隅に決まりやすくなるという。

「一番練習してるオーナー」の声も

続いての極意は「目線」と「助走」だ。「相手の口元あたりを見て余裕を見せる」「助走で一歩外（左）に踏み込むことで、左右どちらにも蹴れる懐を作る」といった、プロならではの駆け引きを指導。これを聞いた加藤が実践すると、シュートは鋭いカーブを描いてゴールネットに突き刺さった。

あまりの変化に加藤自身も「自分的にもカチッとハマった」「めっちゃ蹴りやすい」と興奮気味。見守っていた柿谷も「それ絶対入るっす」「どんなキーパーでも入ります」と太鼓判を押した。

この「ガチ特訓」の様子には、ファンたちも反応。「PKの解説ってなかなか見ないから普通に勉強になったわ」「柿谷さん教えるの上手」「言われてできるのってすごいわ」「あまりにも飲み込みが早すぎて笑う」と、柿谷の指導力と加藤の修正能力を称賛する声が殺到した。

また、「サッカー経験なし、40歳、マリカ8500、これで5/7決めてるのは普通に凄い」「どう考えても、素人のおっちゃんにしてはキックの質が良すぎる」「一番練習してるオーナー」「加藤さんのPKマジで気持ち入ってて感動するんだよ」といった熱いエールも寄せられている。

日本代表は日本時間1月4日早朝5時から、アメリカ代表との初戦を迎える。特訓で習得した“必勝PK”が炸裂するか。要注目だ。

（ABEMA／キングスW杯）

