Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡2¿Í»àË´¡¡²Ð¸µ¤Î²È¤Î½»¿Í¤«
3ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¸á¸å8»þÁ°¡¢¤¢¤¤ëÌî»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¡Ö²Ð»ö¤À¡×¤È¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê23Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î2³¬ÉôÊ¬¤¬°ìÉô¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤Î½»Âð¤«¤é2¿Í¤¬½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹80Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î2¿Í¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
