¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù½é¤Î¥²¡¼¥à¡¢¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù40¼þÇ¯¡¡¥²¡¼¥à¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Ä¹¤Î2026Ç¯ÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï
ËèÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂêºî¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¶È³¦¡£¥²¡¼¥à¾ðÊóÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ø¥Õ¥¡¥ßÄÌ.com¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Î»°ÂåÀî Àµ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤òÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥àµ¡¤ÇÂçºî¤ä´üÂÔºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»°ÂåÀî¤µ¤ó¤Ë2026Ç¯¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎÃíÌÜºî¤ä¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡¡¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù
»°ÂåÀî¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ºÃíÌÜºî¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¥á¥¿¥â¥ó¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
»°ÂåÀî¡§¡Ø¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÄÌ¤¸¤ë¥²¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÄ§¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤È¶¦Æ±¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤À¤±¤·¤«¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÂ¾¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡È¥Ë¥ó¥²¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹ÓÇÑ¤·¤¿À¤³¦¡É¤ÈÌÃ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
PV¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤â¤«¤Ä¤Æ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¡¦¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¤¢¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í»¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â²¿¤«²¹¤«¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤ËÀÚ¤Ê¤µ¡¦°¥½¥¤ò´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÂç¿Í¤Ï¿©¤¤¤Ä¤¯¤·¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤à¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë³¹¤Å¤¯¤ê¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æó½Å¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡É¤È¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀïÆ®¡¡¡Ø¥×¥é¥°¥Þ¥¿¡Ù
Â³¤¤¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥×¥é¥°¥Þ¥¿¡Ù¡Ê15ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë¡£·îÌÌ»ÜÀß¤ÎÄ´ºº¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿´Æºº°÷¥Ò¥å¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾¯½÷¡¦¥Ç¥£¥¢¥Ê¤¬¡¢ÃÏµå¤Ø¤Îµ¢´Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é·îÌÌ»ÜÀß¤òÃµº÷¤¹¤ëSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥«¥×¥³¥ó¤Î´°Á´¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÆó½Å¤Î³Ú¤·¤µ¡É¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥²¡¼¥à¤Ë
»°ÂåÀî¡§Å¨¤¬¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¡È¥Ü¥Ã¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¹Å¤¯¤ÆÅÝ¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ê¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¨¤Î¼åÅÀ¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤òÁÀ¤Ã¤Æ½Æ¤ò·â¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¨¤¬ÅÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤½¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Î²áÄø¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉ®½ñ¤¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ê¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡Ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅ¨¤ÏÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Å¨¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥º¥ë¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤â°ÜÆ°¤·¤Æ¤è¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æó½Å¤Î³Ú¤·¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤·¤¤³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·ºî¤È¥ê¥á¥¤¥¯¡¢2ËÜ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼ýÏ¿¡¡¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£²¡ß£²¡Ù
¤½¤·¤Æ¡¢»°ÂåÀî¤µ¤ó¤¬3¤ÄÌÜ¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£²¡ß£²¡Ù¡Ê¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¿³ººÍ½Äê¡Ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ë15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿äÍý¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ç¡¢Âè2ºî¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£² ¤µ¤è¤Ê¤éÀäË¾³Ø±à¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¿·ºî¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»°ÂåÀî¡§´°Á´¿·µ¬¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÉñÂæ¤â°ì½ï¤À¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤Î»ö·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥À¥ó¥¬¥ó¥í¥ó¥Ñ£²¡Ù¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿»ö·ï¤¬Á´¤Æ¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÈÈ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Í¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈÈ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï²¿¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¤¢¤ì¡©¡¡¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÈá¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯
»°ÂåÀî¡§2026Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼þÇ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤¬5·î¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢2·î¤Ë¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤é²¿¤«¿·ºî¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦³Æ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ç²¿¤È¤âÈ½ÃÇ¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤âÇä¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤âÇä¤ì¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï¿·¤·¤¤Å¸³«¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤òºî¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡Ù¤â40¼þÇ¯
»°ÂåÀî¡§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î30¼þÇ¯¡¦¥É¥é¥¯¥¨¤Î40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¥°¥Ã¥º¤¬½Ð¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»ä»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ßÄÌ¡Ù¤â¼Â¤Ï2026Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£²æ¡¹¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î40¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î»þÂå¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²áµî¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òËÍ¤é¤È¤·¤Æ¤â±þ±ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°Û¶È¼ï¤«¤éÂ³¡¹¤È¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ø»²Æþ¤â
¤Þ¤¿¶áÇ¯¡¢°Û¶È¼ï¤«¤é¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ø»²Æþ¤¹¤ëÆ°¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¡¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°ÂåÀî¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¥²¡¼¥à¼Â¶·¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¸«¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ëÄ°½¬´·¤âÁý¤¨¤Æ¡£·ë²Ì¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥²¡¼¥à¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¤Âå¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥°¥Ã¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼çÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¥²¡¼¥à¼Â¶·¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¹¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥²¡¼¥àÈ¯¤ÎIP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¤¬¤È¤Æ¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¤âºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥²¡¼¥à¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÅÚ¾í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ï´ë¶È¤¬¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ìÊý¡¢µÕ¤Ë¥²¡¼¥à¶È³¦¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¤Å·Æ²¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤ò¡ÊÅ¸³«¡Ë¡£¥½¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡Ù¤Î±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥àÈ¯¤Î±Ç²è²½¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë»²Æþ±¿Æ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡È¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹²½¡É¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤¦¡¢¶²¤é¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢YouTubeÈ¯¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¥°¥Ã¥º²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ï¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç¤â¤è¤ê³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡Ë2026 Pokémon. ¡ÊC¡Ë1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ¡ÊC¡Ë2026 KOEI TECMO GAMES
¡ÊC¡ËCAPCOM¡ÊC¡ËSpike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.