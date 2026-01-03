Àî¸ý½ÕÆà¡¢Ç»¸ü¤Ê£±Æü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÄÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¸ø³«¡Ö¤Ï¤ë¤ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥Àî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÅöÆü¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ç¥á¡¼¥¯¤òÍî¤È¤¹ÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ½¾ð¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£Àî¸ý¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡¢2025¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖÇ»¤¹¤®¤¿¤è¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¹¤®¤¿¡£¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤«¤é¡£¤³¤Ä¤³¤Ä¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡×¤ÈÇ»¸ü¤À¤Ã¤¿1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤ë¥á¡¼¥¯Íî¤È¤·¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¼Ì¿¿¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ã¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²½¾Ñ¤¹¤°Íî¤È¤¹¤Ï¤ë¤ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¥Î»¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥¤¥¯Íî¤È¤¹ÁÇ¤Î´é¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£