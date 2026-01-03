やっぱVESAは万能なんだよなぁ。

年末の大掃除、テレビの裏を覗いてみたら、ホコリにまみれたケーブルの樹海が広がっていた…という戦慄に恐怖した人も多いはず。

まぁテレビやモニタ周りって、いつの間にか機器が増えているアダプタ地獄。床に這わせたタップが無惨な姿になって配線ゴチャるし掃除もしにくいので、多くの家でカオスになっている場所だと思います。

もうしょうがないよね…と、僕は諦めていたんですけど、解決できるソリューションが現れました。

エレコム 電源タップ VESA規格 2.5m 8個口 3,192円 Amazonで見る PR PR

エレコムの電源タップ。なんとVESAに固定できるんです！

テレビ、デスク周りの配線、1本だけで済みます

Image: Amazon

どう便利なのか？ はもうこの画像が全てですね。

床にだらんと垂れ下がっていたタップ、そして繋がっていたケーブル類が全部テレビの裏にしまっちゃおうね〜。できるってわけです。最高すぎんか？

Image: Amazon

装着も壁掛け金具用の穴（VESA）に付属のネジをセット。そこにタップを引っ掛けて仮固定するという簡単さです。

とりあえずテレビやモニターの裏にVESA穴あれば、手軽にタップ置き場にできるので、今すぐテレビやモニターの裏をチェックしてみてね。

そこ（VESA）は今日から、タップです。

Source: Amazon