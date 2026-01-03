¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡Ç¥¿±Ãæà¿©¤Ù¤Å¤ï¤êá¤Ç35kgÁý¤â¡Ö¥°¥ó¤Ã¤ÆÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¿·½Õ£Ó£Ð¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£±»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ë¿©¤Ù¤Å¤ï¤ê¤Ç¥Ô¥¶¤È¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢£³£µ¥¥íÂÀ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½Ð»º¤ÏÉ×¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¡Ö»ä¤â¥Ò¥£¡Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ý¥í¥Ý¥íµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î²£ß·²Æ»Ò¤«¤é¡Ö¤è¤¯£³£µ¥¥í¤òÌá¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¥°¥ó¤Ã¤ÆÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤ó¤¹¤è¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÊ¢¶Ú¤Ï³ä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£