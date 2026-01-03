『防寒とおしゃれ』を両立！【ROPÉ PICNIC】40・50代が買いたい「優秀ストール」

毎日寒さが厳しいけれど、おしゃれも諦めたくない！ そんなミドル世代は、コーデのアクセントになりつつ防寒もできる小物を取り入れてみて。そこでおすすめしたいのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場したチェック柄のストール。華やかな柄が冬ムードを盛り上げ、サッと巻くだけで暖かく過ごせそう。トレンド感も上品さも備わったチェック柄のストールで、ワンランク上の着こなしを楽しんで。

アレンジが楽しめる！ 大判サイズのストール

【ROPÉ PICNIC】「チェックストール」\2,970（税込）

今シーズンのトレンドであるチェック柄。暗いトーンになりがちな冬コーデも、チェック柄のストールを投入すれば華やかなアクセントになってくれそうです。大判サイズなので肩掛けにしたり首に巻いたり、ひざ掛けとしても使えます。公式サイトによると「柔らかく肌ざわりのよい素材」とのことで、使い心地も良さそう。こちらのベージュ × ブラックのほか、差し色になるレッド × ボルドー、ブルー × グレーもラインナップ。

上品な雰囲気をまとえるブルーのストール

いつもモノトーンの洋服を選びがちという大人女性は、ブルー × グレーのチェック柄ストールでマンネリ打破してみて。落ち着いた雰囲気の色味なので、通勤でも活躍しそうです。シンプルなワンツーコーデも、ストールを肩掛けにするだけで一気に冬ムード漂う華やかな着こなしに。サックスブルーのセーターと合わせれば、さらに鮮度高めなコーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M