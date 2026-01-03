テレビ朝日系「夫が寝たあとに 新春２時間ＳＰ」が３日、放送され、昨年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦に初出場したちゃんみながゲスト出演した。

２４年、韓国のヒップホップアーティスト、ＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤと結婚し、１歳児のママに。横澤夏子が「そういえばママだったんだ」、藤本美貴が「イメージないもんね、アーティストさんだと」と口にすると、ちゃんみなは「ママです、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ結婚もしました」と穏やかな笑顔で語った。

自宅での子育て動画も自撮りして番組で公開。真夜中に子供が目覚めて元気いっぱいになってしまい、すっぴんで「ねんねしよ〜〜、おねがい」とあやす姿や保育園に送り出す準備で顔を洗い、大急ぎで化粧水などをつける姿も全て隠さずに見せた。

また妊娠中は「食べづわり（悪阻）でした」といい、「ピザ、パスタ」にはまり、「３５キロ太っちゃって」と告白。横澤らを「すごい！」「今まで（聞いた中で）１番多い！」と驚かせた。

日本では助産師から「ちょっと（体重）多いですね」程度だったが、出産のため、韓国の病院に移動すると、さすがに「死ぬほど怒られた」といい、「何してんの？！」「太りすぎだよ！」「死にたいのか？！」と怒られたことを明かし、横澤らは爆笑。「８０キロぐらい」まで太った時の写真も披露した。

ＳＮＳ上では「ちゃんみなママｗｗｗ さすがだわ」「面白すぎるｗｗ」「共感しかない」「ちゃんみなママの話面白いなぁ」「３５キロ＋すご」「妊娠で３５キロ増えたのすごｗｗｗ」「おもしれー」など大きな反響となっている。