【マンガ】67歳・資産5500万円男性の「年を取って分かった」コスパの悪いアイテムとは？
世帯金融資産が1000万円を越える人たちであれば、買い物も計画的で失敗することなどないように思えます。ところが一見貯蓄上手な人たちにも「時間を巻き戻したい」という後悔だらけのお金の使い方があったり。
今回はAll About編集部が実施した「人生で最も良かった買い物・後悔している買い物」に関するアンケートから、金融資産1000万円以上の人たちのリアルな失敗エピソードを紹介。購入を決断する際の参考にしてみてください。
マンガ：金子べら（@bera_kaneko）
※エピソードは投稿者の購入当時のものです。現在とサービスや金額などの情報が異なることがあります
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではありません
(文:あるじゃん 編集部)
コスパが悪い……今回は、北海道に住む、67歳男性の後悔です。
年齢を重ねて最終的に落ち着くのは「遠近両用」
