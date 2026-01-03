ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。初の妊娠で想像と違ったことを振り返った。

24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASH ISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみな。「初めての妊娠で想像と違ったことは?」という質問に対して「タイガーモードになったことです」と独特な表現で答えた。

これに横澤夏子が「歌?」と「NoNoGirls」オーディションの課題曲だった「Tiger」を連想させると、「あの時に書いた」と明かした。また「『NG』もそうですし、攻撃的な曲ばかり出てくるようになって」と語った。

第1子妊娠をして「本当に思っていたのと違った」とし「穏やかになると思っていた。妊娠したら」と想像していたという。続けて「空キレイ」「あ、春」と感性豊かになると思っていたが「全くなくて…むしろ攻撃的になったのがびっくりでした」と振り返った。

さらに夫に対しても妊娠中は“タイガーモード”で「びっくりしました。私じゃない私がいる」と驚いた。「2人で飛行機に乗っていた時に、旦那がウイスキーを頼んで。それに何か凄い腹が立っちゃって…私普段は温厚な人なんですけど…そのウイスキーぶん投げちゃって…」とブチギレたことを伝えた。